Milliardenschwere Bewertungen sowie ausbleibende Gewinne bei vielen Wasserstoff-Unternehmen verschrecken offenbar immer mehr Anleger. Die Folge: Wasserstoff-Aktien rauschen in den Keller. So bewerten Analysten die Lage.

Für Wasserstoff-Aktien wie Plug Power, Ballard Power oder Nel Asa geht es seit Mitte Februar rasant bergab. Der E-Mobilität Wasserstoff Index, der neun wichtige Wasserstoff-Aktien abbildet, verlor beispielsweise innerhalb eines Monats mehr als 23 Prozent. Für die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power ging es zeitweise sogar rund 40 Prozent nach unten.

Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, bewertet die Lage am Markt für Wasserstoff-Aktien wie folgt: „Es ist für mich als Analyst ein gutes Gefühl zu sehen, dass Fundamentalanalyse langfristig doch immer recht bekommt. Die Schwerkraft mag für eine bestimmte Zeit ausgesetzt werden, auf Dauer ist sie aber einfach zu mächtig. Das müssen nun leider auch die Anleger von Wasserstoff-Aktien feststellen, die geglaubt haben, ein Modethema könnte Aktienkurse mal so eben in die Stratosphäre bringen.“