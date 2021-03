DGAP-News De Grey Mining Ltd.: Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen zeigen das Abtauchpotenzial in Brolga Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 16.03.2021, 12:45 | 41 | 0 | 0 16.03.2021, 12:45 | DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

De Grey Mining Ltd.: Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen zeigen das Abtauchpotenzial in Brolga



16.03.2021 / 12:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt.

- HERC392D erweitert die Vererzung und bestätigt ein sich entwickelndes Abtauchen, das nach Südwesten offenbleibt. - 256,0 m mit 0,9 g/t Au ab 287 m, einschließlich:

- 14,9 m mit 2,2 g/t Au ab 294 m;

- 50,0 m mit 1,1 g/t Au ab 412 m;

- 18,0 m mit 1,5 g/t Au ab 468 m;

- 9,0 m mit 3,1 g/t Au ab 497 m; und

- 15 m mit 1,1 g/t Au aus 528 m.

- Bohrung endet in Vererzung - Auch im Nordwesten von Brolga wurden starke Ausläufer durchteuft.

- 57 m mit 1,5 g/t Au ab 91 m, einschließlich 10 m mit 6,4 g/t Au ab 138 m in HERC399.

- Begrenzte Bohrungen mit einem Linienabstand von 80 m im Streichen und über diesem Abschnitt zeigen das Potenzial zur weiteren Ausdehnung der Brolga-Vererzung. - Anomale Goldgehalte in Aircore-Bohrungen zwischen Brolga und Falcon werden nachfolgende RC-Bohrungen benötigen. - Signifikante Ergebnisse der Infill-Bohrungen in Brolga zeigen starke Korrelationen zwischen benachbarten Bohrungen und umfassen:

- 40 m mit 1,4 g/t Au ab 57 m, einschließlich 10 m mit 4,8 g/t Au ab 57 m in HERC397



- 40 m mit 1,5 g/t Au ab 168 m, einschließlich 10 m mit 5,3 g/t Au ab 183 m in HERC387D



- 116 m mit 0,8 g/t Au ab 144 m, einschließlich 25 m mit 1,8 g/t Au ab 235 m in HERC600



- 30 m mit 1,5 g/t Au ab 95 m, einschließlich 16 m mit 2,8 g/t Au ab 109 m in HERC395



De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Jüngste RC-Erweiterungsbohrungen und Erweiterungskernbohrungen haben erfolgreich große Vererzungszonen im Westen des großen vererzten Brolga-Systems identifiziert, das nach Süden, Westen und in der Tiefe offenbleibt. Höhere Gradige Abschnitte innerhalb des größeren vererzten Systems wurden ebenfalls durchteuft. RC-Bohrungen sind im Gange, um die Vererzung zwischen Brolga und Brolga South sowie zwischen Brolga und Falcon weiter auszudehnen. Seite 2 ► Seite 1 von 5



