Uranium Energy Corp gründet physische Uran-Initiative und gibt Bilanz-Update

- 65,8 Mio. US-Dollar Barmittel und Aktienanteile;

- Aufbau eines physischen Uraninventars, um von Spontankäufen zu profitieren, die unter den meisten Produktionskosten der Industrie liegen, was der Bilanz zusätzlichen Wert verleiht;

- Das Uraninventar wird den Energieversorgern eine größere Vermarktungsflexibilität bieten, während die inländische Minenproduktion von UEC für die Uranreserve der USA und andere, auf die USA zugeschnittene Möglichkeiten frei wird;

- Abschluss von Verträgen in Höhe von insgesamt $10,9 Millionen zum Kauf von 400.000 Pfund Urankonzentraten bei ConverDyn in Metropolis, Illinois, zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von $27,29 pro lb. U3O8;

- Der Marktwert einer 19,5%igen Beteiligung an Uranium Royalty Corp. (URC: TSX-V) stieg auf 34,3 Mio. $, nachdem URC den Erwerb von Lizenzgebühren für die erstklassigen Uranminen MacArthur River und Cigar Lake bekannt gab;

- Erzielung eines Bruttoerlöses von 30 Mio. US-Dollar durch den kürzlichen Abschluss des At-the-Market-Equity-Programms des Unternehmens, wodurch die finanzielle Flexibilität verbessert und die Bilanz gestärkt wurde;

- Reduzierung der Verschuldung von 18 Mio. $ auf 10 Mio. $ im Rahmen der aktuellen Kreditfazilität des Unternehmens; und

- Ausstehende Aktien: 214,442,838.

Corpus Christi, TX, 16. März 2021 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... ) freut sich, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der NYSE American, die Einreichung des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q für die sechs Monate bis zum 31. Januar 2021 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") bekannt zu geben. Dieser Bericht auf Formular 10-Q, der den verkürzten Konzernabschluss des Unternehmens, die zugehörigen Anmerkungen und die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung enthält, kann auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/edgar.shtml oder auf der Website des Unternehmens unter www.uraniumenergy.com eingesehen werden.