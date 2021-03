Clarity Gold beruft den Rechtsexperten Olen Aasen als Berater

Vancouver, BC – 16. März 2021, Clarity Gold Corp. („Clarity” oder das „Unternehmen”) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich, Herrn Olen Aasen in seinem Advisory Board zu begrüßen. Herr Aasen ist ein hochqualifizierter Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Unternehmens- und Wertpapierrecht; er verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmens-, Wertpapier-, Bergbau- und Aufsichtsrecht und bringt ein breites Spektrum juristischer Expertise in das Team von Clarity ein.

Herr Aasen fungiert als Corporate Secretary, General Counsel oder Vice President, Legal, in verschiedenen kanadischen und US-amerikanischen Aktiengesellschaften, unter anderem für die an der TSX notierte Excelsior Mining Corp. Herr Aasen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Bergbauunternehmen im gesamten Entwicklungszyklus und bei der erfolgreichen Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Genehmigungsverfahren in Kanada und den Vereinigten Staaten. In den letzten zehn Jahren hat Herr Aasen für Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen und für strukturierte Projektfinanzierungspakete im Wert von über $ 800 Millionen Beratung geleistet und zahlreiche wichtige Verträge auf Projektebene beratend begleitet, unter anderem Verträge über Schienentransport, Energieversorgung, Hafendienstleistungen, Abnahme, Lizenzgebühren, Streaming und Leistungen als Ausgleich für die Auswirkungen auf Aborigines. Herr Aasen studierte im Finance Department der Sauder School of Business, erhielt 2006 den Doktorgrad der Rechtswissenschaft (Juris Doctor, J.D.) von der University of British Columbia und wurde 2007 von der Rechtsanwaltskammer von British Columbia zugelassen. Herr Aasen wurde 2016 außerdem in die Legal 500 GC Powerlist erfolgreicher Anwälte für Kanada aufgenommen.

„Es ist uns eine Ehre, Olen als Mitglied unseres Advisory-Teams bei Clarity begrüßen zu können“, sagte James Rogers, der CEO von Clarity. „Olens juristische Erfahrung auf zahlreichen Gebieten der Rohstoffindustrie und des Finanzsektors sowie seine nachweislich herausragende Reputation sind bei der Weiterentwicklung des Projekts Destiny ein Gewinn für das Unternehmen.”

Ausgabe von Optionen

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es im Rahmen seines Aktienoptionsplans bestimmten Beratern Incentive-Aktienoptionen (jeweils eine „Option”) zum Erwerb von insgesamt 550.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie”) gewährt hat. Jede Option kann während eines Zeitraums von zwei Jahren, d. h. bis zum 15. März 2023, zu einem Preis von $ 1,48 pro Aktie ausgeübt werden. Die Zuteilung aller Optionen erfolgt zum Gewährungsdatum. Die Optionen und die Aktien, die bei Ausübung der Optionen an die Optionsinhaber ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Datum der Gewährung der Optionen.