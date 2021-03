Braze setzt mit Start in Deutschland seine weltweite Expansion fort

NEW YORK, 16. März 2021 /PRNewswire/ -- Braze, eine Plattform für Kundenbindung, gab heute ihren Start in Deutschland bekannt, um ihre Präsenz in der DACH-Region zu verstärken und zu beschleunigen. Diese Investition ermöglicht es Braze, bestehende Kunden, darunter Delivery Hero, FREE NOW, GetYourGuide, Kolibri Games und SoundCloud, Support vor Ort zu bieten sowie strategische Partnerschaften auszubauen und neuen Marken sein Produktangebot vorzustellen. Die Expansion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die anhaltende globale Pandemie die Verbraucher zu einer rein digitalen Lebensweise zwingt. Direkte Verbindungen mit den Verbrauchern werden so immer wichtiger - ein Grund für die beispiellose Nachfrage nach Braze-Technologie in der Region.

„Wir haben uns entschlossen, in den deutschen Markt einzutreten, weil wir in dieser Region eine große Dynamik erleben und wir Ambitionen für zukünftiges Wachstum haben. Braze verzeichnete durchweg eine starke Nachfrage in Deutschland und der DACH-Region; unser außergewöhnliches Multi-Channel-Angebot und unseren datenschutzzentrierten Ansatz findet viel Anklang", sagt Marjorie Armitage, General Manager EMEA bei Braze. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit mehr deutschen Marken und darauf, relevante und unvergessliche Erlebnisse zwischen Konsumenten in der DACH-Region und den Marken, die sie lieben, zu ermöglichen."

„Die Braze-Plattform hat in allen Phasen unseres Lifecycle-Marketings einen Mehrwert mit sich gebracht. Die Partnerschaft mit Braze hilft uns, uns besser mit unseren Kunden zu vernetzen und sie besser zu bedienen. Wir freuen uns, dass sie jetzt auch in Deutschland sind", sagte Olga Rodriguez Trujillo, CRM Director bei Delivery Hero.

Die Expansion nach Deutschland, der siebte Markt, den Braze offiziell betritt, ist eine direkte Konsequenz des beispiellosen Wachstums des Unternehmens. Im Laufe des Jahres 2020 hat Braze mehr als 100 neue Kunden in der Region EMEA dazugewonnen und insgesamt mehr als 300 neue Kunden weltweit, darunter Kickstarter, Papa Murphy's und Uniqlo USA, und hat die Marke von 1.000-Kunden überschritten. Darüber hinaus stellte das Unternehmen im Jahr 2020 über 250 neue Mitarbeiter ein.

Sobald die Sicherheitsbedingungen es erlauben, plant Braze, ein Büro in Berlin zu eröffnen. Das Unternehmen stellt an allen Standorten und in allen wichtigen Funktionen ein, darunter Vertrieb, Kundenerfolg und Marketing. Um mehr über offene Stellen in Deutschland zu erfahren, besuchen Sie: https://www.braze.com/company/careers.

