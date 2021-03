FRANKFURT (dpa-AFX) - VW Stammaktien haben die ebenfalls starken Vorzugsaktien der Wolfsburger am Dienstag noch deutlicher abgehängt. Mit zwischenzeitlich fast 30 Prozent Plus ging es für mit Stimmrechten ausgestatteten Stammaktien auf 309,40 Euro empor auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008. Vorzugsaktien waren am Morgen erstmals seit 2015 wieder über die Marke von 200 Euro geklettert. Der Ausbau der Plattformstrategie und ambitionierte E-Technologie-Pläne fanden Gefallen bei den Anlegern.

Hinter dem noch weitaus deutlicheren Kurssprung der Stämme vermuten Börsianer insbesondere Nachfrage der US-Anleger nach den dort handelbaren Volkswagen Hinterlegungsscheinen (ADR). Die liquidesten dieser Zertifikate seien mit den Stammaktien des Autobauers besichert, hieß es. Ein Händler spekuliert zudem, dass möglicherweise Anleger mit Wetten auf eine bessere Entwicklung der Vorzüge im Vergleich zu den Stämmen in Schieflage geraten sind, und nun Stämme kaufen mussten./ag/mis