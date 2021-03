Düsseldorf (ots) - LeasePlan hat im Februar die internationale Studie

"Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit" veröffentlicht. Sie zeigt, dass die hohen

Kosten für ein Elektroauto und die Reichweitenangst viele deutsche Autofahrer

noch vom Kauf abhalten - auch wenn sich ihre generelle Einstellung verbessert

hat. LeasePlan rechnet vor, dass sich E-Autos sogar lohnen können.



42 Prozent der Teilnehmer (alle teilnehmenden Länder: 61 Prozent) gaben an, dass

ein Elektrofahrzeug für sie infrage komme. Im Vergleich zu den anderen Ländern

antworteten die insgesamt 250 deutschen Teilnehmer an dieser Stelle sehr

zurückhaltend. Gefragt nach den Hinderungsgründen, ein Elektroauto zu kaufen

oder zu leasen, stand mit über 53 Prozent der Preis an erster Stelle.









LeasePlan hat zum Vergleich zwei aktuelle Flottenfahrzeuge gerechnet - das eine

ist ein Dieselkombi mit einer Leistung von 150 kW und einer Reichweite von etwa

1.000 Kilometern; das andere ein elektrisches SUV mit 99 kWh und einer

Reichweite von 540 Kilometern. Dabei kommt heraus: Durch die attraktiven

Förderungen in Deutschland hat das Elektrofahrzeug im typischen

Mittelklassesegment bei vergleichbarer Ausstattung in der Anschaffung die Nase

vorn. Bei einer Laufzeit von drei Jahren ist das E-Auto insgesamt 1.300 Euro

günstiger.



Die Kalkulation basiert auf einer Laufzeit von 36 Monaten und einer Fahrleistung

von 20.000 km pro Jahr. Verglichen wurden Wertverlust - beim Elektrofahrzeug

wurde der Umweltbonus bei den Anschaffungskosten berücksichtigt -,

Instandhaltung, Reifen, Kfz-Steuer, Versicherung und Verbrauchskosten für den

Sprit bzw. den Strom.



Bei den monatlichen Kosten sind E-Autos erheblich günstiger als Verbrenner, weil

die Instandhaltungskosten aufgrund geringerer Verschleißteile deutlich niedriger

sind, die Reifenkosten wegen geringerer Abnutzung durch Rekuperation niedriger

sind und die Kfz-Steuer für Elektrofahrzeuge staatlich subventioniert wird.

Lediglich die Versicherung für Elektrofahrzeuge ist teurer als die eines

vergleichbaren Verbrenners. Insgesamt spart der E-Autofahrer hier knapp 400 Euro

im Jahr.



Diese Einsparungen gleichen sogar noch die höheren Verbrauchskosten des E-Autos

aus. Aber auch hier kann ein Fahrer durch die Nutzung einer Lademöglichkeit zu

Hause nochmal richtig Geld sparen. Bei der überwiegenden Nutzung eines

Homechargers, das heißt 90 Prozent zuhause und 10 Prozent an öffentlichen

Ladesäulen, kann er die Ladekosten um ein Drittel reduzieren. So wird das

Elektrofahrzeug trotz leicht höherer Verbrauchskosten in den Gesamtkosten damit

knapp 500 Euro im Jahr günstiger als ein Dieselfahrzeug.



Vielfahrer und Fahrer, die nur begrenzte Möglichkeiten haben, ihr E-Auto zuhause



