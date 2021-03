Gütersloh/Düsseldorf (ots) - Immer mehr Menschen begeistern sich für das

gemeinsame Zubereiten anspruchsvoller Gerichte an der frischen Luft - und

investieren in hochwertige Grillgeräte oder sogar ganze Outdoor-Küchen. Dieses

potenzialträchtige Feld erschließen beide Unternehmen ab sofort gemeinsam: Otto

Wilde steuert sein Know-how im Bereich innovativer High-End-Grillgeräte nebst

Zubehör bei. Miele verfügt über eine langjährige Expertise bei der Entwicklung,

Produktion, Vernetzung und der weltweiten Vermarktung von Premium-Einbaugeräten.

Neben dem Ausbau des Portfolios steht die weitere Internationalisierung auf der

gemeinsamen Agenda.



Gegründet wurde Otto Wilde 2015 in Düsseldorf. Namensgeber und technischer Kopf

ist der Bergbau-Ingenieur und Ex-CEO einer Maschinenfabrik Ulrich Otto Wilde,

der das Start-up mit Sohn Nils, Schwiegertochter Julia und Alexander Luik

gemeinsam aufgebaut hat. Luik hat mit Nils Wilde zusammen studiert und ist ein

langjähriger Freund der Familie. Sie alle eint darüber hinaus die Begeisterung

für gutes Essen - und dass sie eine Zeitlang in den USA gelebt und dort gelernt

haben, wie das perfekte Steak schmecken muss.







Vision des Quartetts, und tatsächlich zählt das Unternehmen bereits zu den

innovativsten Grillanbietern in Deutschland. Eines der Flaggschiffe ist der

vielfach verstellbare Oberhitzegrill O.F.B., mit stufenlos regelbaren

Temperaturen bis zu 900 °C - für beste Ergebnisse bei Fleisch und Geflügel in

allen Variationen, Seafood, Grillgemüse und sogar Desserts. Hierfür erhielt Otto

Wilde zunächst den "German Design Award 2018" und darauffolgend den "Iconic

Award 2019". In der Pipeline hat Otto Wilde zudem mit der G32-Plattform einen

hochinnovativen Gasgrill, der sich mit entsprechenden Modulen einfach zu einer

kompletten Outdoor-Küche erweitern lässt. Im Jahr 2020 konnte das Unternehmen

seinen Marktauftritt weiter ausbauen und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter. Die Geschäftsleitung teilen sich Alexander Luik (Vermarktung)

und Nils Wilde (Technik). Produziert werden die Geräte derzeit von

Fertigungspartnern in Deutschland und China.



"Schon bei unseren ersten Kontakten waren wir beeindruckt von dem Gründerspirit

bei Otto Wilde Grillers, der Innovativität der Produkte und der Liebe zum

Detail", sagt Gernot Trettenbrein, Leiter der Business Unit "New Growth Factory"

bei Miele. Der traditionsreiche Global Player und das agile Start-up ergänzten

sich hervorragend und könnten zusammen eine Menge erreichen, so Trettenbrein

weiter. "Wir freuen uns darauf, jetzt durchzustarten und unsere gemeinsamen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Das Kochen und Grillen im Freien zu revolutionieren - so lautet die gemeinsameVision des Quartetts, und tatsächlich zählt das Unternehmen bereits zu deninnovativsten Grillanbietern in Deutschland. Eines der Flaggschiffe ist dervielfach verstellbare Oberhitzegrill O.F.B., mit stufenlos regelbarenTemperaturen bis zu 900 °C - für beste Ergebnisse bei Fleisch und Geflügel inallen Variationen, Seafood, Grillgemüse und sogar Desserts. Hierfür erhielt OttoWilde zunächst den "German Design Award 2018" und darauffolgend den "IconicAward 2019". In der Pipeline hat Otto Wilde zudem mit der G32-Plattform einenhochinnovativen Gasgrill, der sich mit entsprechenden Modulen einfach zu einerkompletten Outdoor-Küche erweitern lässt. Im Jahr 2020 konnte das Unternehmenseinen Marktauftritt weiter ausbauen und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter. Die Geschäftsleitung teilen sich Alexander Luik (Vermarktung)und Nils Wilde (Technik). Produziert werden die Geräte derzeit vonFertigungspartnern in Deutschland und China."Schon bei unseren ersten Kontakten waren wir beeindruckt von dem Gründerspiritbei Otto Wilde Grillers, der Innovativität der Produkte und der Liebe zumDetail", sagt Gernot Trettenbrein, Leiter der Business Unit "New Growth Factory"bei Miele. Der traditionsreiche Global Player und das agile Start-up ergänztensich hervorragend und könnten zusammen eine Menge erreichen, so Trettenbreinweiter. "Wir freuen uns darauf, jetzt durchzustarten und unsere gemeinsamen