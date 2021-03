INDEPENDENT RESEARCH belässt Deutsche Börse AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: INDEPENDENT RESEARCH

Analyst: Jan Lennertz

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: 6m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen des Börsenbetreibers hätten die durchwachsenen Vorabdaten weitgehend bestätigt, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten sei ambivalent für das Unternehmen. Einige Segmente profitierten von starken Marktschwankungen, andere wiederum litten darunter./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 07:30 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 11:00 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.