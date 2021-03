Anlegerverlag Heute bei Volkswagen Gewinne einstreichen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.03.2021, 13:32 | 48 | 0 | 0 16.03.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Volkswagen-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund fünf Prozent im Plus. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder? Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 198,18 EUR austariert. Bei Volkswagen ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt. Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 151,03 EUR, sodass Volkswagen in Aufwärtstrends verläuft. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen. Fazit: Wie geht es bei Volkswagen jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer