WIESBADEN (ots) - Produktionsnahe Bereiche angesichts der anhaltenden

Pandemiesituation mit solidem Start ins Jahr - stationärer Einzelhandel mit

teils drastischen Umsatzrückgängen



Die zweite Corona-Welle und der zweite harte Lockdown haben die Erholung der

deutschen Wirtschaft zum Jahresende 2020 gestoppt. Eine mit dem drastischen

Einbruch der Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2020 vergleichbare Entwicklung

ist im 1. Quartal 2021 aufgrund der aktuell vorliegenden amtlichen

Konjunkturindikatoren jedoch nicht zu erwarten. Dies liegt vor allem am soliden

Start der produktionsnahen Bereiche ins neue Jahr. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist die Produktion im Produzierenden Gewerbe im

Januar 2021 nach vorläufigen Ergebnissen real, saison- und kalenderbereinigt

zwar um 2,5 % gegenüber Dezember 2020 gefallen und lag damit 4,2 % niedriger als

vor der Corona-Krise im Februar 2020. Das hohe Niveau der Auftragseingänge im

Verarbeitenden Gewerbe und der Nachfrage nach deutschen Waren zeigen aber, dass

der zweite Lockdown die produktionsnahen Bereiche längst nicht so hart traf wie

der erste im Frühjahr 2020.





Produktion im Januar 2021: Starke Rückgänge in Baugewerbe und Automobilindustrie- Maschinenbau und chemische Industrie über dem Vorkrisenniveau des Februars2020Der Rückgang der Produktion im Januar 2021 ist wesentlich durch dieEntwicklungen im Baugewerbe (real, saison- und kalenderbereinigt -12,2 % zumDezember 2020) und in der Automobilindustrie (-12,1 %) bedingt, während dieEnergieerzeugung (+0,6 %) und die Industriebranchen Maschinenbau (+9,7 %) undchemische Industrie (-2,4 %) ihre positive Entwicklung fortsetzenbeziehungsweise behaupten konnten. In der größten Industriebranche, derAutomobilindustrie, lag die Produktion im Januar real, saison- undkalenderbereinigt 15,4 % unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020, währenddie Produktion in der chemischen Industrie knapp darüber lag (+0,2 %) und derMaschinenbau erstmals seit Krisenbeginn das Vorkrisenniveau übertraf (+0,5 %).Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Januar 2021 stützt Konjunktur inder IndustrieDer Rückgang des mit dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und der Bundesbankerrechneten Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Februar 2021 um saison- undkalenderbereinigt 2,1 % gegenüber Januar deutet zwar nicht auf eine unmittelbareTrendumkehr in der Industrieproduktion hin, aber auch nicht auf einen tieferenEinbruch. Auch die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe lassen trotz desDämpfers bei der Produktion zu Jahresanfang nicht auf eine längereAbwärtsbewegung in der Industrie schließen: Der Auftragseingang war im Januar