Huawei gibt Lizenzgebühren für 5G-Smartphones bekannt und veröffentlicht Weißbuch zu Innovation und geistigem Eigentum

Shenzhen (ots) - Huawei Technologies geht davon aus, dass es zwischen 2019 und

2021 etwa 1,2 bis 1,3 Milliarden US-Dollar an Einnahmen aus der

Patentlizenzierung erhalten wird. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass Huawei

für jedes Multi-Mode-5G-Smartphone eine angemessene prozentuale Lizenzgebühr vom

Verkaufspreis des Geräts bei einer Obergrenze für die Lizenzgebühren pro Gerät

von 2,50 US-Dollar erheben wird.



"Huawei hat den größten technischen Beitrag zu den 5G-Standards geleistet und

folgt bei der Patentlizenzierung den Prinzipien der fairen, angemessenen und

diskriminierungsfreien Lizenzgebühren (FRAND)", erklärte Jason Ding, Leiter der

Abteilung für geistige Eigentumsrechte (Intellectual Property Rights; IPR) von

Huawei, bei der Vorstellung eines Weißbuches zum Thema Innovation und geistiges

Eigentum am Firmenhauptsitz im südchinesischen Shenzhen. "Wir hoffen, dass die

heute angekündigte Lizenzgebühr die Verbreitung von 5G erhöhen wird, indem sie

5G-Anwendern eine transparentere Kostenstruktur bietet, die sie bei ihren

zukünftigen Investitionsentscheidungen unterstützt."





Das vorgestellte Weißbuch konzentriert sich auf die Geschichte von Huawei imBereich Innovation und Intellectual Property (IP) Management vor 2010 undenthält Daten und Meilensteine in Bezug auf ihre Investitionen und F&E, die bisin die 1990er Jahre zurückreichen.Der Chief Legal Officer von Huawei, Song Liuping, erklärte auf dem Forum: "Wirmöchten die Geschichte unserer Innovationen in den letzten 30 Jahren und unserlangfristiges Engagement für den Respekt, den Schutz und den Beitrag zumgeistigen Eigentum aufzeigen. Mit diesem Weißbuch möchten wir Ihnen ein besseresVerständnis dafür vermitteln, wie Huawei zu dem geworden ist, was es heute ist."Huawei erklärt in dem Papier, dass das Unternehmen durch nachhaltigeInvestitionen in Innovationen zu einem der größten Patentinhaber der Weltgeworden ist. Bis Ende 2020 hielt Huawei über 100.000 aktive Patente in mehr als40.000 Patentfamilien weltweit.Jason Ding erklärte: "Innovation ist seit der Gründung von Huawei der Kern desUnternehmens. Unser Weißbuch für 2020 listet die Anzahl der Patentanmeldungenauf, die Huawei in den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren eingereicht hat,oder unsere F&E- und Innovationsaktivitäten." Und weiter: "Die weltweitenPatentanmeldungen von Huawei waren in den frühen 2000er Jahren auf Augenhöhe mitanderen Branchenführern und der heutige Erfolg von Huawei ist ein Ergebnis derlangfristigen Investitionen in Innovation und F&E."Huawei reichte seine erste Patentanmeldung in China im Jahr 1995 und seine erstePatentanmeldung in den USA im Jahr 1999 ein. Im Jahr 2008 listete dieWeltorganisation für geistiges Eigentum Huawei erstmals als Nr. 1 in Bezug aufdie Anzahl der unter dem Patent Cooperation Treaty (PCT) eingereichtenPatentanmeldungen. Im Jahr 2019 war Huawei die Nummer 2 in Europa und die Nummer10 in den USA in Bezug auf die Anzahl der erteilten Patente. Huawei ist auch dergrößte Patentinhaber in China.Francis Gurry, ehemaliger Generaldirektor der World Intellectual PropertyOrganization (WIPO), sprach ebenfalls auf der Veranstaltung und sagte: "Mit derVeröffentlichung der Lizenzgebührenstruktur für standardessentielle Patente(SEPs) für 5G fördert Huawei die weit verbreitete Annahme und Nutzung vonStandards, die Interoperabilität, Zuverlässigkeit und einen transparentenWettbewerb sicherstellen sollen, und bietet gleichzeitig eine faire Rendite fürInvestitionen in Forschung und Entwicklung."Song erklärte, dass Huawei regelmäßig weitere Innovations- und IP-Aktivitätendarstellen wird, damit die Öffentlichkeit die Innovationsstrategie von Huaweibesser verstehen kann. Dies wird Teil einer breiteren Initiative desUnternehmens sein, offener und transparenter gegenüber der Öffentlichkeit zusein.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel derWeltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direktoder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhenhat weltweit 194.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei GeschäftsbereichenCarrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig.Huawei beschäftigt über 96.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklungund betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mitPartnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sichdas größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:PressekontaktPatrick BergerHead of Media AffairsEmail: mailto:patrick.berger@huawei.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/108888/4865221OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH