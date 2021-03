DGAP-Ad-hoc: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Personalie

Villeroy & Boch AG: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz der Villeroy & Boch AG



16.03.2021 / 14:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Ihr Presse-Kontakt

Katrin May

Head of PR

Tel: +49 (0) 68 64 81 27 14

E-Mail:



Ihr Investor Relations-Kontakt

Susanne Reiter

Head of Corporate Treasury and Investor Relations

Tel: +49 (0) 68 64 81 12 27

E-Mail: reiter.susanne@villeroy-boch.com Der Aufsichtsratsvorsitzende der Villeroy & Boch AG, Dr. Alexander von Boch-Galhau hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gesellschaft nach Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 niederlegt. Dr. Alexander von Boch-Galhau hatte den Vorsitz nach dem Ausscheiden von Yves Elsen aus dem Aufsichtsrat Ende 2019 übergangsweise übernommen. Er bleibt dem Aufsichtsrat weiter als ordentliches Mitglied erhalten. In der unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung 2021 stattfindenden Aufsichtsratssitzung wird Andreas Schmid als neuer Vorsitzender zur Wahl vorgeschlagen. Herr Schmid wurde in der vergangenen Hauptversammlung 2020 auf Vorschlag der Anteilseigner:innen neu in den Aufsichtsrat gewählt und konnte sich bereits mit dem Unternehmen und den anstehenden Aufgaben vertraut machen.Katrin MayHead of PRTel: +49 (0) 68 64 81 27 14E-Mail: may.katrin@villeroy-boch.com Susanne ReiterHead of Corporate Treasury and Investor RelationsTel: +49 (0) 68 64 81 12 27E-Mail: reiter.susanne@villeroy-boch.com 16.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de