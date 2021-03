Nordex Bei den Aufträgen läuft es - Aktie hängt am Widerstand fest Nachrichtenquelle: 4investors | 16.03.2021, 10:12 | 15 | 0 | 0 16.03.2021, 10:12 |



Nordex meldet wieder einmal einen Großauftrag, diesmal aus Italien: Das Hamburger Windenergie-Unternehmen wird für einen Windpark in der Region Basilicata in Süditalien die Windenergieanlagen mit einer Leistung von in Summe 35 Megawatt liefern. Bei dem Projekt sollen zehn Turbinen des Typs N131/3600 zum Einsatz kommen und ab Mai dieses Jahres errichtet werden. Mit der Fertigstellung des Windparks wird für den Spätherbst gerechnet.

