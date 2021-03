Logistik ist Treiber digitaler Innovation / Am Tag der Logistik Deutschlands drittgrößten Wirtschaftsbereich entdecken

Bremen (ots) - In Logistik und Supply Chain Management setzt man schon lange auf

digitale Technik. Von Computern, die in vielen Speditionen in den 70er Jahren

die Touren berechnet haben, über Barcode-Scanner zur schnelleren Erfassung von

Sendungsdaten in den 80ern bis hin zu vollvernetzten und transparenten

Lieferketten mit Einsatz von Algorithmen, künstlicher Intelligenz, Drohnen,

Exoskeletten oder Datenbrillen, wie wir sie heute erleben: Die Logistik gehört

zu den Treibern digitaler Innovation, und das muss sie auch. Denn die

Kundenanforderungen ändern sich laufend und mit ihnen steigen auch die

Erwartungen, nicht nur in der Zustellung von Paketen, sondern zum Beispiel auch

in der Produktionslogistik und den damit verbundenen Prozessen und

Schnittstellen.



Nicht zuletzt sind Studien zufolge digitalisierte Unternehmen besser in der

Lage, Krisen zu bewältigen, was in der Logistik, die schließlich Gesellschaft

und Wirtschaft versorgt, besonders relevant ist. Für das Jahr 2020 rechnen

Experten mit einer Gesamtleistung von 268 Milliarden Euro, damit ist die

Logistik der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland. Mehr als 3 Millionen

Menschen sind hier in Logistik und Supply Chain Management beschäftigt.







interessierten Öffentlichkeit die Gelegenheit, im Rahmen von kostenfreien

Veranstaltungen einen Einblick in die Prozesse und Technologien in der Logistik

zu erhalten. Ob es möglich sein wird, real die Türen zu öffnen und Besucher zu

empfangen, ist zwar angesichts der Pandemielage fraglich. Doch auch hier bietet

die Digitalisierung neue Möglichkeiten mit Webinaren, Videokonferenzen,

Live-Streams, Vlogs, Blogs, Fotos und vielem mehr.



So nutzen Unternehmen und Organisationen den Aktionstag trotz Pandemie, um für

mehr Akzeptanz bei Nachbarschaft und Politik zu sorgen, Kunden- und

Mitarbeiterkontakte zu stärken oder potenzielle neue Mitarbeiter anzusprechen:

Wer Interesse hat, kann sich unkompliziert und live im Netz anschauen, welche

logistische Arbeit, Funktionen und Prozesse er im täglichen Leben auslöst,

welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt und welche Berufschancen sich

ggfs. bieten.



Jeder, der mehr über die Funktionen von Logistik und Supply Chain Management

erfahren möchte, kann eine Veranstaltung aus dem Angebot unter

http://www.tag-der-logistik.de/veranstaltungen wählen und sich kostenfrei

anmelden. Das bisherige Programm dreht sich unter anderem um künstliche

Intelligenz, die Zukunft der Arbeit in der Logistik, Automatisierung,

Videotechnologien oder Nachhaltigkeit. Weitere Veranstaltungen werden in den

nächsten Wochen hinzukommen.



Unternehmen, die keine Veranstaltung durchführen möchten, können an diesem Tag

ihre Pressearbeit intensivieren, mit Aktionen auf ihren Webseiten auf die

Logistik aufmerksam machen oder in den sozialen Medien aktiv sein. Auch so

werden die Themen des Wirtschaftsbereichs Logistik gemeinsam der Öffentlichkeit

präsentiert.



Hintergrund



Der Tag der Logistik findet jährlich am dritten Donnerstag im April statt und

wird seit 2008 von der BVL initiiert. Sie betreibt die Website

http://www.tag-der-logistik.de , den zentralen Kommunikationskanal. Die

Veranstaltungen werden von den Unternehmen selbst organisiert und dort online

gestellt und sind für Teilnehmer kostenfrei.2/2Vom Gabel- zum Datenstapler -



Mehr zur Digitalisierung der Logistik



Die Initiative "Die Wirtschaftsmacher", ein Zusammenschluss von Logistikern in

Deutschland, die sich für das Image der Logistik einsetzen und den Aktionstag

seit ihrer Gründung eng begleiten, hat den Status und die Bedeutung der

Digitalisierung in der Logistik anhand von Zahlen und Fakten, Fallbeispielen und

Interviews in einem Themenheft anschaulich dargestellt. Es steht zum Download

zur Verfügung unter https://ots.de/ZXdzVD



Zentraler Anlaufpunkt für den Aktionstag ist die Website

https://www.tag-der-logistik.de . Dort können alle Interessierten sich

kostenfrei für eine Veranstaltung ihrer Wahl anmelden oder auf den Social Walls

verfolgen, was in den sozialen Netzwerken zum Thema gepostet wird. Unternehmen,

Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände sowie Organisationen aus dem

Wirtschaftsbereich Logistik können ihre Veranstaltungen veröffentlichen und die

Teilnehmeranmeldung abwickeln. Zur Unterstützung sind im Downloadbereich

Dokumente hinterlegt, die die teilnehmenden Unternehmen zur Vorbereitung und

Durchführung ihrer Veranstaltung am 15. April 2021 verwenden können.



Der Tag der Logistik ist auch im Social Web präsent:



https://www.twitter.com/tagderlogistik / https://www.facebook.de/tagderlogistik



Unter https://www.tag-der-logistik.de/tdl-virtuell stehen Anregungen und Tipps

für digitale Veranstaltungsformate bereit.



Pressekontakt:



Anja Stubbe; Tel.: 0421 / 173 84 23; E-Mail: mailto:stubbe@bvl.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43329/4865263

OTS: BVL - Bundesvereinigung Logistik e.V.





Am 15. April bietet der jährliche Aktionstag "Tag der Logistik" derinteressierten Öffentlichkeit die Gelegenheit, im Rahmen von kostenfreienVeranstaltungen einen Einblick in die Prozesse und Technologien in der Logistikzu erhalten. Ob es möglich sein wird, real die Türen zu öffnen und Besucher zuempfangen, ist zwar angesichts der Pandemielage fraglich. Doch auch hier bietetdie Digitalisierung neue Möglichkeiten mit Webinaren, Videokonferenzen,Live-Streams, Vlogs, Blogs, Fotos und vielem mehr.So nutzen Unternehmen und Organisationen den Aktionstag trotz Pandemie, um fürmehr Akzeptanz bei Nachbarschaft und Politik zu sorgen, Kunden- undMitarbeiterkontakte zu stärken oder potenzielle neue Mitarbeiter anzusprechen:Wer Interesse hat, kann sich unkompliziert und live im Netz anschauen, welchelogistische Arbeit, Funktionen und Prozesse er im täglichen Leben auslöst,welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt und welche Berufschancen sichggfs. bieten.Jeder, der mehr über die Funktionen von Logistik und Supply Chain Managementerfahren möchte, kann eine Veranstaltung aus dem Angebot unterhttp://www.tag-der-logistik.de/veranstaltungen wählen und sich kostenfreianmelden. Das bisherige Programm dreht sich unter anderem um künstlicheIntelligenz, die Zukunft der Arbeit in der Logistik, Automatisierung,Videotechnologien oder Nachhaltigkeit. Weitere Veranstaltungen werden in dennächsten Wochen hinzukommen.Unternehmen, die keine Veranstaltung durchführen möchten, können an diesem Tagihre Pressearbeit intensivieren, mit Aktionen auf ihren Webseiten auf dieLogistik aufmerksam machen oder in den sozialen Medien aktiv sein. Auch sowerden die Themen des Wirtschaftsbereichs Logistik gemeinsam der Öffentlichkeitpräsentiert.HintergrundDer Tag der Logistik findet jährlich am dritten Donnerstag im April statt undwird seit 2008 von der BVL initiiert. Sie betreibt die Websitehttp://www.tag-der-logistik.de , den zentralen Kommunikationskanal. DieVeranstaltungen werden von den Unternehmen selbst organisiert und dort onlinegestellt und sind für Teilnehmer kostenfrei.2/2Vom Gabel- zum Datenstapler -Mehr zur Digitalisierung der LogistikDie Initiative "Die Wirtschaftsmacher", ein Zusammenschluss von Logistikern inDeutschland, die sich für das Image der Logistik einsetzen und den Aktionstagseit ihrer Gründung eng begleiten, hat den Status und die Bedeutung derDigitalisierung in der Logistik anhand von Zahlen und Fakten, Fallbeispielen undInterviews in einem Themenheft anschaulich dargestellt. Es steht zum Downloadzur Verfügung unter https://ots.de/ZXdzVDZentraler Anlaufpunkt für den Aktionstag ist die Websitehttps://www.tag-der-logistik.de . Dort können alle Interessierten sichkostenfrei für eine Veranstaltung ihrer Wahl anmelden oder auf den Social Wallsverfolgen, was in den sozialen Netzwerken zum Thema gepostet wird. Unternehmen,Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände sowie Organisationen aus demWirtschaftsbereich Logistik können ihre Veranstaltungen veröffentlichen und dieTeilnehmeranmeldung abwickeln. Zur Unterstützung sind im DownloadbereichDokumente hinterlegt, die die teilnehmenden Unternehmen zur Vorbereitung undDurchführung ihrer Veranstaltung am 15. April 2021 verwenden können.Der Tag der Logistik ist auch im Social Web präsent:https://www.twitter.com/tagderlogistik / https://www.facebook.de/tagderlogistikUnter https://www.tag-der-logistik.de/tdl-virtuell stehen Anregungen und Tippsfür digitale Veranstaltungsformate bereit.Pressekontakt:Anja Stubbe; Tel.: 0421 / 173 84 23; E-Mail: mailto:stubbe@bvl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43329/4865263OTS: BVL - Bundesvereinigung Logistik e.V.