Weiterlesen auf 4investors.de Der Immobilien-Konzern Eyemaxx will mit einer aktuellen Meldung aufgekommene Sorgen um die Fähigkeit, eine am 18. März fällige Anleihe tilgen zu können, zerstreuen. „Die noch zur Rückzahlung ausstehende Summe in Höhe von 19,5 Millionen Euro ist nun bereits auf dem Notar-Treuhandkonto hinterlegt”, teilt das Unternehmen aus Aschaffenburg am Dienstagvormittag mit. Die Anleihe war 2016 emittiert worden und wird mit 7 Prozent ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

