Linedata führt erste integrierte ESG-Datenlösung für Asset Manager mit dem Marktführer Arabesque S-Ray ein

Linedata, ein weltweiter Anbieter von Technologie, Daten und Dienstleistungen für Kredit- und Asset-Management, gab heute bekannt, dass er der erste Technologieanbieter sein würde, der ESG-Daten (ESG für Environmental, Social, and Governance) nahtlos in Arbeitsabläufe von Asset Managern integrieren wird - und zwar durch die Zusammenarbeit mit dem unabhängigen führenden Anbieter Arabesque S-Ray. Ein umfangreiches Volumen von ESG-Datenbeständen wird direkt in die Software von Linedata eingespeist, um Managern dabei zu helfen, auf die steigende Nachfrage nach mehr Transparenz bei ESG-Fonds seitens Regulierungseinrichtungen und Investoren einzugehen und um einen Wettbewerbsvorsprung durch eine nachhaltige Positionierung und differenzierte Produktangebote zu erlangen.

Das quantitative Datentool von Arabesque S-Ray setzt auf maschinelles Lernen, um die Nachhaltigkeitsleistung von über 8.000 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen zu revolutionieren, ist direkt in das Portfolio und die Auftragsverwaltungslösungen von Linedata integrierbar und sorgt so für eine beispiellose Benutzerfreundlichkeit. Es steht Kunden von Linedata in Europa, Asien und Nordamerika zur Verfügung.

„Wir glauben, dass die ökonomische Wertschaffung Hand in Hand mit Umweltschutzmaßnahmen, sozialer Inklusion und einer soliden Governance gehen kann“, bemerkte Georg Kell, Vorsitzender der Arabesque Group, Gründer sowie Executive Director von United Nations Global Compact. „Unsere Vereinbarung mit Linedata ermöglicht es Asset Managern, bessere Entscheidungen für eine nachhaltige Zukunft zu treffen.“

Indem über 450 globale Asset-Management-Kunden von Linedata unmittelbaren Zugriff auf einflussreiche ESG-Informationen erhalten, finden Manager eine Unterstützung bei der ESG-Entscheidungsfindung und sie können sich an die aufkommenden Anforderungen der neuen nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten (SFDR für Sustainable Finance Disclosure Regulation) von Europa und die neue ESG-Agenda der USA anpassen.

Der Schritt kennzeichnet zudem die Ausweitung des Data Management Service von Linedata, einer Schlüsselkomponente seiner Cloud-basierten Asset Management Platform (AMP), die es im letzten Jahr eingeführt hat. Sie bietet ein innovatives Geschäftsmodell, das für Benutzer der Linedata-Software grundlegende Bewertungen für ESG und UN Global Compact vergibt. Darüber hinaus kann auf einer Nutzungsbasis auf Premiumdaten flexibel zugegriffen werden, was einen Bruch mit dem Industriestandard darstellt.