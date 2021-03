Mit dem Verkauf von drei Pilzrezepturen steigt Pure Extracts in einen großen Wachstumsmarkt ein.

Wie das Unternehmen nämlich mitteilte, bestellte die 100%ige Tochtergesellschaft Pure Mushrooms eine erste Lieferung funktionaler Pilze bei ihrem Co-Packer in British Columbia! Pure Mushrooms hat bislang drei Pilzrezepturen entwickelt, die in sicheren, veganen Kapseln vertrieben werden. Das Unternehmen wird diese Produkte – Reishi- und Maitake-Rezepturen – ab April über den eigenen Online-Shop verkaufen, während ein Lion’s Mane-Produkt (Löwenmähne oder Igelstachelbart) voraussichtlich im Juni in den Verkauf gehen wird! Pure Extracts sieht das Potenzial – für jede einzelne Rezeptur – auf einen Bruttoumsatz von 15.000 Dollar pro Monat.

Reishi-Pilze sind seit Jahrhunderten in der fernöstlichen Medizin bekannt und reich an Antioxidantien, sollen das Immunsystem stärken sowie Energie und Stressresistenz erhöhen. Auch Maitake-Pilze werden in Japan und China weitverbreitet als Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt und sollen die Bekämpfung von Stress sowie das Immunsystem unterstützen. Zudem sind sie ebenfalls reich an Antioxidantien, die gut für Herz und Gehirn sind. Lion’s Mane wiederum soll die geistige Gesundheit und Kraft stützen, das Gedächtnis verbessern und geistige Klarheit fördern.

Der Markt für funktionale Pilze soll Experten zufolge in den kommenden Jahren mit 7 bis 8% pro Jahr wachsen und den Analysten von Data Bridge zufolge 2028 ein Volumen von 555,94 Mrd. USD erreichen! Auch Pure Extracts-CEO Ben Nikolaevsky ist erfreut, in diesen riesigen Wachstumsmarkt eintreten zu können. Er weist zudem daraufhin, dass viele Endverbraucher versuchen, angesichts der Corona-Pandemie ihr Immunsystem zu stärken und deshalb im Sektor der funktionalen Pilze „robuste“ Verkäufe zu verzeichnen seien. Pure Extracts will natürlich das Geschäft in diesem spannenden und chancenreichen Sektor ausweiten und plant weitere Produkte auf den Markt zu bringen, während man die Pilzextraktionsanlage ausbaut.

