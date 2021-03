Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hattersheim am Main (ots) - Die Digitalisierung stellt das Personalwesen vielerUnternehmen vor neue Herausforderungen. Die Automatisierung verschiedenerHR-Prozesse ist dabei nur ein Teil, den es auf- und auszubauen gilt, um die sichbietenden Potenziale effizient und effektiv ausschöpfen zu können. Die Beraterder Lück & Partner GmbH nennen hier das Human Capital Management als zentralenAnsatzpunkt.Personalabteilungen, beziehungsweise der gesamte Bereich des Human Resources(HR) Managements , stehen vor einem Umbruch. Durch die voranschreitendeDigitalisierung verändert sich der Arbeitsmarkt dynamisch, was merklichenEinfluss auf die Erwartungen der Arbeitnehmer nimmt. Neben beruflichenPerspektiven und Karrierechancen rücken auch flexible Arbeitszeiten,Homeoffice-Lösungen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für vieleArbeitnehmer stärker in den Fokus. Gerade dieser Punkt hat zur Folge, dass sichUnternehmen immer häufiger als attraktive Arbeitgebermarke präsentieren müssen.Personalverantwortliche stehen hier vor einer echten Marketingherausforderung,weswegen sie bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern oder frischenTalenten mit einem enormen strategischen Aufwand konfrontiert sind. Aufwand, fürden oft aufgrund anderer Aufgaben die Zeit fehlt. Eine Situation, die Lück &Partner erkannt haben. Die Lösung sieht das Beraterteam in der Automatisierungbestimmter HR-Prozesse, die den Personalverantwortlichen mehr Zeit lässt, sichauf diese strategischen Aufgaben des Human Capital Managements, zu dem unteranderem die Talentfindung und Mitarbeiterbindung gehören, zu fokussieren .Warum Prozessautomatisierung in Unternehmen bisher kaum eine Option istDie Realität in Unternehmen sieht anders aus. Die Automatisierung von Prozessenerfordert eine umfassende Überzeugungsarbeit auf vielen Gebieten. Eine Studieaus dem Jahr 2020 ergab, dass allein die Option, Prozessautomatisierungen zuplanen, oftmals gar nicht in Erwägung gezogen wird. Zum einen fehlt dasgenerelle Bewusstsein für das Thema - bislang hat sich niemand im Unternehmendamit und den daraus resultierenden Vorteilen befasst. Zum anderen hat esfinanzielle Gründe: Es ist schlicht und einfach kein Budget dafür vorgesehen,oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis überzeugt nicht. Auch lässt sich eine großeSkepsis des Managements oder von Betriebs- und Personalräten feststellen,gepaart mit Bedenken beim Thema Datenschutz und Datensicherheit.Diese und weitere Faktoren hemmen nicht nur die Automatisierung der HR-Prozesse,