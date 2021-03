FINCI geht mit Temenos in Rekordzeit von weniger als 4 Monaten an den Start

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) meldete heute, dass das litauische Fintech-Unternehmen FINCI den Echtbetrieb mit Temenos aufgenommen hat. FINCI setzt Temenos Payments der nächsten Generation basierend auf cloudnativer Technologie gemeinsam mit dem Kernbankenprodukt Temenos Transact in der gleichen Umgebung ein. Damit können die Benutzer von FINCI innerhalb einer App sofort Zahlungen in mehreren Währungen senden, verwalten und empfangen und auf Wunsch eine Erweiterung auf intelligente Instrumente für das Finanzmanagement vornehmen.

FINCI möchte das tägliche Finanzmanagement für Privatpersonen, Unternehmer, Freiberufler, Start-ups und bereits erfolgreich arbeitende Unternehmen verschiedener Branchen vereinfachen und dazu nerven- und zeitraubende Finanz- und Buchhaltungstätigkeiten in einer einheitlichen, leistungsstarken App automatisieren. Mithilfe der umfangreichen Banking-Funktionalität sowie der auf Microservices basierten API-first-Technologie konnte FINCI den Service in nur 4 Monaten von Grund auf entwerfen, aufbauen und einführen. Vor dem Hintergrund der neuen Open-Banking-Regelungen gelingt FINCI mit den APIs von Temenos eine rasche Integration mit einer Vielzahl von externen Systemen, um vielfältige intelligente Finanzmanagement-Anwendungen zu erstellen und Innovationen bei Produkten und Services zu fördern. Während FINCI zunächst in den baltischen Staaten und Polen verfügbar sein wird, soll das Angebot Planungen zufolge auf Kunden in anderen europäischen Ländern und im Vereinigten Königreich ausgeweitet werden.

Die cloudnative Technologie von Temenos ermöglichte FINCI mit ihrer flexiblen und agilen Plattform die rasche Entwicklung und Einführung neuer PSD2-kompatibler Zahlungsprodukte mit hoher Automatisierung und nahtloser Anwendung aller entsprechenden Betrugsprüfungen. Mit der gewonnenen Sicherheit für die Kunden kann FINCI den Fokus auf das Kundenerlebnis und die Benutzerfreundlichkeit setzen und sich darauf verlassen, dass Temenos Payments allen Verarbeitungs-, Überwachungs- und Compliance-Anforderungen effizient gerecht wird.

Maksim Paukov, Chief Information Officer, Finci Technology, kommentierte: „Mithilfe von Temenos konnte FINCI die Chancen des entstehenden Open-Banking-Marktes nutzen. FINCI soll eine innovative und fortschrittliche Plattform für Ihr geschäftliches und privates Finanzleben sein. FINCI wird zunächst alltägliche Finanzprodukte wie Konten, Bezahlmöglichkeiten, Währungsumtausch und Zahlungskarten anbieten. Wir entwickeln unsere Produkte schnell weiter und werden sie bald um viele tolle Services und Funktionen insbesondere für Geschäftskunden erweitern. Mit der cloudnativen Technologie von Temenos verfügen wir über eine robuste Funktion für schnelles und sicheres Bezahlen, die mit den verschiedenen Zahlungsvorschriften in den Märkten, in denen wir tätig sein werden, kompatibel ist. Mit der Flexibilität und Agilität der Plattform von Temenos können wir Finanzprodukte schnell entwickeln und einführen und gleichzeitig das unverwechselbare Kundenerlebnis unseres Services weiter verbessern.“