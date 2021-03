Stuttgart (ots) - Drees & Sommer baut Zukunft: Mit unserem neuen Bürogebäude in

den Oberen Waldplätzen 12 (OWP12) in Stuttgart setzen wir Maßstäbe - von der

Ökologie bis zur Digitalisierung. Welche Vorteile dabei eine modulare Bauweise

bietet, das erläutern Ihnen die Experten der Adolf Würth GmbH & Co. KG und der

Drees & Sommer SE, die gemeinsam ein innovatives Bauelement für die Technische

Gebäudeausrüstung (TGA) entwickelt haben. Wer auf ein solches vorgefertigtes

Bauen setzt, kann nicht nur bei der Planung, Produktion und Montage erhebliche

Zeit- und Kostenvorteile realisieren. Bessere Arbeitsbedingungen für Fachkräfte

und mehr Umweltfreundlichkeit sind ebenso möglich. Im Vorfeld skizziert der

Zukunftsforscher Dr. Pero Micic, welche Entwicklungen er für die Bau- und

Immobilienbranche erwartet.



Wann: Mittwoch, 24.03.2021, von 13:00 bis 15:00 Uhr







oder digital möglich



Programm:



13:00 Uhr: Begrüßung und Einführung



Steffen Szeidl, Sprecher des Vorstands, Drees & Sommer SE



13:10 Uhr: Wie sich die Bauindustrie auf die Zukunft ausrichtet



Dr. Pero Micic, Vorstandvorsitzender, FutureManagementGroup AG



13:30 Uhr: Innovatives und neues TGA-Modul



Dierk Mutschler, Vorstand, Drees & Sommer SE



Hans-Peter Trehkopf, General Manager Business Unit, Adolf Würth GmbH & Co. KG



13:45 Uhr: ("Live-") Begehung und Interview auf der Baustelle OWP 12



Thomas Berner, Associate Partner und Projektleiter, Drees & Sommer SE



André Schade, Senior Planungsleiter, Drees & Sommer SE



Johannes Wiesinger, Senior Teamleiter, Drees & Sommer SE



14:00 Uhr: Interaktive Panel-Diskussion / Fragen & Antworten



Dr. Pero Micic, Hans-Peter Trehkopf, Steffen Szeidl, Thomas Berner, Johannes

Wiesinger, André Schade



14:30 Uhr: Ausblick "OWP12 Innovation Journey"



Steffen Szeidl, Sprecher des Vorstands, Drees & Sommer SE



Über Ihre Teilnahme und Ihre Rückmeldung an mailto:presse@dreso.com bis zum 22.

März 2021, samt der Info, ob Sie vor Ort oder lieber digital teilnehmen möchten,

freuen wir uns sehr. Wir lassen Ihnen dann alle weiteren Informationen zu einer

digitalen oder Vor-Ort-Teilnahme zukommen.



Pressekontakt:



mailto:presse@dreso.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/4865378

OTS: Drees & Sommer SE





Ort: Drees & Sommer, Obere Waldplätze 12, 70569 Stuttgart, Teilnahme vor Ortoder digital möglichProgramm:13:00 Uhr: Begrüßung und EinführungSteffen Szeidl, Sprecher des Vorstands, Drees & Sommer SE13:10 Uhr: Wie sich die Bauindustrie auf die Zukunft ausrichtetDr. Pero Micic, Vorstandvorsitzender, FutureManagementGroup AG13:30 Uhr: Innovatives und neues TGA-ModulDierk Mutschler, Vorstand, Drees & Sommer SEHans-Peter Trehkopf, General Manager Business Unit, Adolf Würth GmbH & Co. KG13:45 Uhr: ("Live-") Begehung und Interview auf der Baustelle OWP 12Thomas Berner, Associate Partner und Projektleiter, Drees & Sommer SEAndré Schade, Senior Planungsleiter, Drees & Sommer SEJohannes Wiesinger, Senior Teamleiter, Drees & Sommer SE14:00 Uhr: Interaktive Panel-Diskussion / Fragen & AntwortenDr. Pero Micic, Hans-Peter Trehkopf, Steffen Szeidl, Thomas Berner, JohannesWiesinger, André Schade14:30 Uhr: Ausblick "OWP12 Innovation Journey"Steffen Szeidl, Sprecher des Vorstands, Drees & Sommer SEÜber Ihre Teilnahme und Ihre Rückmeldung an mailto:presse@dreso.com bis zum 22.März 2021, samt der Info, ob Sie vor Ort oder lieber digital teilnehmen möchten,freuen wir uns sehr. Wir lassen Ihnen dann alle weiteren Informationen zu einerdigitalen oder Vor-Ort-Teilnahme zukommen.Pressekontakt:mailto:presse@dreso.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/4865378OTS: Drees & Sommer SE