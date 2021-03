Asante Gold kündigt eine Privatplatzierung über 5 Mio. CAD an und informiert über den aktuellen Stand der Bohrungen

Vancouver, British Columbia – 16. März 2021 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) gibt die Durchführung einer Privatplatzierung bekannt, die sich an akkreditierte und steuerbefreite Anleger richtet (die „Privatplatzierung“). Mit der Platzierung von bis zu 33.333.333 Einheiten zum Preis von 0,15 CAD pro Einheit (jede eine „Einheit“) soll ein Bruttoerlös von bis zu 5,0 Millionen CAD generiert werden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie”) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant”). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,25 CAD und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum jederzeit ausgeübt werden. Das Unternehmen nimmt im Rahmen der Aktienemission die zulässigen Ausnahmegenehmigungen von der Prospektpflicht bzw. nach den geltenden Wertpapiergesetzen in Anspruch. Alle im Rahmen der Platzierung gezeichneten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag. Direktoren und leitende Mitarbeiter des Unternehmens haben die Möglichkeit, sich an der Privatplatzierung zu beteiligen. Der Erlös aus der Platzierung fließt einerseits in das Working Capital und wird andererseits für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den unternehmenseigenen Goldprojekten Kubi, Fahiakoba, Betenase und Keyhole in Ghana verwendet.

Darüber hinaus wurde die erste von drei geotechnischen Bohrungen in der Hauptzone Kubi absolviert. Das Bohrloch DDHK21-001 wurde in Abschnitt 5970 Nord, rund 100 m nördlich des Tagebaubetriebs Kubi, niedergebracht. In diesem speziellen Abschnitt nahe des Zentrums der Hauptmineralressource Kubi1 wurde die Goldmineralisierung zuvor anhand von Bohrungen bis in eine Tiefe von 450 m abgegrenzt. Das aktuelle 3D-Magnetinversionsmodell deutet darauf hin, dass die Struktur, in welche die Lagerstätte Kubi eingebettet ist, eine Tiefenausdehnung von mehr als 3 km aufweist. Die Goldvorkommen bei Kubi werden als „Free Milling Gold“ (zählt zu den ertragreichsten Golderzen) eingestuft und sind in eine 1 km lange und zwischen 1 m und 15 m mächtige, annähernd vertikal verlaufende und durch eine Scherung begrenzte „Granatzone“ eingebettet. Das Gold ist bis zu 30 % mit Granat und zu 15 % mit einer Sulfidmineralisierung assoziiert und liegt auch als grobkörniges Gold in späten Quarzgängen vor.