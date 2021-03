SPD-Vize Bas widerspricht Lauterbach bei Astrazeneca-Impfstopp

BERLIN (dpa-AFX) - Im Gegensatz zu ihrem Parteikollegen Karl Lauterbach befürwortet die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas die Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca -Wirkstoff. "Das Paul-Ehrlich-Institut ist für die Sicherheit von Impfstoffen zuständig. Wenn es empfiehlt, Impfungen mit Astrazeneca auszusetzen, dann sollte man dem folgen", sagte Bas am Dienstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Am Montag hatte das Bundesgesundheitsministerium mitgeteilt, dass die Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca in Deutschland vorsorglich ausgesetzt werden. Das Ministerium verwies dabei auf eine Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts zu notwendigen weiteren Untersuchungen. Nach Einschätzung des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach ist der Impfstopp eine "unglückliche Entscheidung". In Anbetracht der Corona-Gefahr sei eine Prüfung bei laufenden Impfungen besser, sagte er. Auch aus der Opposition war der vorläufige Impfstopp kritisiert worden./klü/DP/eas