Das Innovation Lab von SmartStream zieht in einen größeren Arbeitsbereich für kundenorientierte Entwicklungen um Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 16.03.2021, 15:35 | 27 | 0 | 0 16.03.2021, 15:35 | SmartStream Technologies, ein Anbieter von Transaction Lifecycle Management (TLM) Lösungen für den Finanzbereich, gibt die Erweiterung seines Innovation Lab bekannt, für das kürzlich ein neuer Arbeitsbereich in der Mariahilfer Straße in Wien eröffnet wurde. Durch den Umzug verdoppelt sich die Betriebsfläche, um das Wachstum des Unternehmens im Bereich der Kundeninnovationen zu unterstützen – hier investiert SmartStream ein Viertel seines Umsatzes für Forschung und Entwicklung. Im Innovation Lab von SmartStream arbeiten hochqualifizierte Mathematiker, Experten für angewandte Datenwissenschaft und IT-Spezialisten zusammen. Das Innovationsteam hat Partnerschaften mit einer Reihe von Tier-1-Bankkunden geschlossen, um den Einsatz von KI, maschinellem Lernen und Blockchain zu erforschen. Im Rahmen dieser Partnerschaften wird bewertet, wie fortschrittliche Technologien genutzt werden können, um traditionelle Prozesse neu zu gestalten, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Geschäftspläne zu optimieren. Andreas Burner, CIO, SmartStream, erklärt: „Es ist ein logischer Schritt im Zuge unseres geschäftlichen Wachstums, in eine größere Betriebsstätte in Wien umzuziehen. Darüber hinaus handelt es sich um eine Stadt mit hochqualifizierten Datenwissenschaftlern und -experten, die die notwendigen Fähigkeiten und die Unterstützung für unsere kontinuierliche Expansion und die Partnerschaften mit unseren Bankkunden bereitstellen.“ SmartStream hat seine weltweite Mitarbeiterzahl im vergangenen Jahr um acht Prozent erhöht und seit Anfang 2021 weitere 100 offene Stellen besetzt. Ende Über SmartStream Technologies SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich, mit denen Unternehmen die betriebliche Kontrolle verbessern, Kosten senken, neue Einnahmequellen erschließen, Risiken mindern und den Vorschriften von Aufsichtsbehörden genau entsprechen können. Zur Unterstützung der Kunden bei ihren transformativen digitalen Strategien bietet SmartStream verschiedene Lösungen für den Transaktionslebenszyklus mit auf KI und maschinellem Lernen basierenden eingebetteten Technologien - die in der Cloud oder als Managed Services bereitgestellt werden können. Dabei vertrauen mehr als 2.000 Kunden, darunter 70 der 100 weltweit führenden Banken, auf die Lösungen von SmartStream im Bereich Transaction Lifecycle Management (TLM), um eine höhere Effizienz bei ihren Abläufen zu erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.smartstream-stp.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210316005752/de/



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer