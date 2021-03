Fraports Zahlen für das Jahr 2020 sind massiv von den Folgen der COVID-19 Pandemie geprägt. Der Flughafenbetreiber meldet einen Umsatzeinbruch um 54,7 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro, nachdem die Passagierzahlen im internationalen Flugverkehr 2020 drastisch gefallen sind. „Das Passagieraufkommen in Frankfurt ging gegenüber dem Vorjahr um 73,4 Prozent auf 18,8 Millionen Reisende zurück”, so Fraport. Auch an anderen Standorten ...