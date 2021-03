Passion for Cotton! / 35. Internationale Baumwolltagung, 17. und 18. März / Die Keynotes

Bremen (ots) - Die Internationale Baumwolltagung Bremen startet am 17. März.

Während der über zwei Tage bis zum 18. März laufenden Konferenz tragen 85

Experten aus Wissenschaft und Praxis mit inspirierenden Vorträgen oder

Diskussionsrunden zum Gelingen der virtuellen Tagung bei. Bisher sind mehr als

400 Teilnehmer aus 30 Ländern zum Besuch der Tagung angemeldet.



Keynotes eröffnen am Beginn eines jeden Tagungstages mit spannenden Statements und Vorträgen das Programm.

Tagungstages mit spannenden Statements und Vorträgen das Programm.