Hinweis: Die Emission wurde von der futurum bank AG als Bookrunner begleitet.

Mittelverwendung für nachhaltige Aktivitäten

Die Agri Resources Group wird die zufließenden Mittel in die Weiterentwicklung ihrer nachhaltigen Aktivitäten in Madagaskar, Ghana, Mauritius und Benin investieren, um zum einen die stetig steigende Nachfrage der internationalen Blue-Chip-Kunden aus der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie in Europa, Afrika und Asien nach Spezialitäten wie Vanille zu bedienen. Zum anderen versorgt das Unternehmen auch seine regionalen afrikanischen Märkte und benachbarte Länder mit Grundnahrungsmitteln, profitiert dort vom stetig steigenden Bedarf und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Nahrungsmittelversorgung in Ländern wie Ghana oder Republik Kongo. Bis 2024 strebt die Agri Resources Group ein jährliches Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich sowie überproportional steigende Erträge an.

„Wir möchten uns sowohl bei den bestehenden als auch bei den neuen Investoren für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken. Das Platzierungsergebnis sehen wir als hervorragende Grundlage, um unsere nachhaltigen Projekte umzusetzen. Wir werden weiterhin mit einigen Nachhaltigkeitsinvestoren zusammenarbeiten, um den laufenden Investitionsprozess abzuschließen“, sagt Frédéric Dalmasie, CEO der Agri Resources Group.

Eckdaten der Agri Resources-Anleihe 2021/26

Emittentin Agri Resources Group S.A. Finanzierungs-instrument Sustainability Bond Emissionsvolumen Bis zu 50 Mio. Euro Platziertes Volumen 40,0 Mio. Euro Kupon 8,00 % p.a. ISIN / WKN DE000A287088 / A28708 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Valuta 17. März 2021 Laufzeit 5 Jahre: 17. März 2021 bis 17. März 2026 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 17. März eines jeden Jahres (erstmals 2022) Rückzahlungstermin 17. März 2026 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, unbesichert Sonderkündigungs-rechte der Emittentin Ab 17. März 2023 zu 102 % des Nennbetrags Ab 17. März 2024 zu 101,5 % des Nennbetrags Ab 17. März 2025 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel Negativverpflichtung Mindest-Eigenkapitalquote von 25 % Keine unzulässigen Ausschüttungen Berichterstattung bzgl. Projektfortgang und Verwendung des Emissionserlöses Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Zulassung zum Handel Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter Wertpapierbörse Bookrunner futurum bank AG

