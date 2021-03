Sierra Metals meldet den Erhalt der umweltrechtlichen Genehmigung für eine 20-prozentige Steigerung des Durchsatzes auf 3.600 Tonnen pro Tag in der Mine Yauricocha, Peru

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT, BVL: SMT, NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ bzw. das „Unternehmen“) hat von der Behörde SENACE des peruanischen Umweltministeriums eine umweltrechtliche Genehmigung („Informe Tecnico Sustentatorio“ bzw. „ITS“) erhalten. Der ITS ist für das Unternehmen ein entscheidender genehmigungsrechtlicher Meilenstein und der vorletzte Schritt, um die Genehmigung zur Steigerung des Durchsatzes im Werk Chumpe, das sich in der Mine Yauricocha befindet, auf 3.600 Tonnen pro Tag (TPD) zu erhalten.

