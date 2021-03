GK Software mit Innovationsoffensive in der Cloud - Entwicklung von GK SPOT, der ersten nativen Cloud-basierten Big Data-Lösung für den Einzelhandel

GK Software startet eine Innovationsoffensive und hat mit der Entwicklung eines neuen, wegweisenden Lösungsangebotes für den Handel begonnen. Unter der Zielsetzung "A new Deal for the Retail Industry" steht vor allem die Entwicklung von GK SPOT als völlig neuem, Cloud-basiertem Big-Data-Angebot im Mittelpunkt.

Mit GK SPOT entsteht gegenwärtig auf der bewährten Plattform CLOUD4RETAIL eine speziell auf die Bedürfnisse des Einzelhandels zugeschnittene Big Data-Lösung, die bestehende Limitierungen aufhebt und neue Möglichkeiten erschließt. Auf der CLOUD4RETAIL Plattform wurde unter Nutzung neuester Technologien auch die Lösung Fiskal Cloud entwickelt, die bereits jetzt täglich Transaktionen im zweistelligen Millionenbereich in Echtzeit abwickelt. Neben GK SPOT gehören zur Innovationsoffensive von GK unter anderem auch die offene Plattform Omnibasket.com, die in dieser Art einmalig eine Retail-Enterprise-Lösung für Erweiterungen durch Kunden und Innovatoren öffnet, sowie neue Omnichannel-Lösungen z.B. für das Ordermanagement.

Der Vorstand der GK Software geht davon aus, dass mit GK SPOT der Wettbewerbsvorteil der CLOUD4RETAIL Plattform weiter ausgebaut wird und die Basis für weitere, werthaltige Cloud-Lösungsangebote für den Einzelhandel entsteht. Der Marktstart der neuen Lösung ist noch 2021 geplant.

Über die GK Software SE

Die GK Software SE ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 22 Prozent der 50 weltweit größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Laut einer von RBR 2020 veröffentlichen Studie gehört die Gesellschaft zu den international führenden Anbietern von POS-Software und ist weltweit gemessen an den Installationszahlen das am zweitschnellsten wachsende Unternehmen der Branche. Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für mittlere sowie große Einzelhändler und ist führend bei der Umsetzung von modernen Omni-Channel-Konzepten. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Das Produktportfolio der Gesellschaft ermöglicht großen filialisierten Einzelhändlern optimierte Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs- und Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK Software bietet ihren Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- Servicedienstleistungen. Die GK Software SE akquirierte 2013 die AWEK GmbH und 2015 das Retail-Segment der DBS Data Business Systems, Inc. 2017 erwarb die Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an der auf künstliche Intelligenz fokussierten prudsys AG. 2018 wurde die valuephone GmbH übernommen, die führende Lösungen für mobile Konsumenten entwickelt.