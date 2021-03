SKODA Motorsport präsentiert Sondermodell SKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > SKODA Motorsport feiert das 120. Jubiläum seines

> SKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 serienmäßig mit den wichtigsten Upgradesder 2021er-Version des SKODA FABIA Rally2 evoSKODA Motorsport feiert sein 120-jähriges Motorsportjubiläum mit dem limitiertenSKODA FABIA Rally2 evo Edition 120. Von dem Sondermodell, das die wichtigstentechnischen Upgrades der 2021er-Version des SKODA FABIA Rally2 evo an Bord hat,wird es nur zwölf Exemplare geben. Zum erweiterten Ausstattungsumfang zählenzusätzliches Rennsport-Equipment, exklusives Zubehör sowie eine spezielleLackierung. Bestellungen für den SKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 nimmt SKODAMotorsport ab sofort entgegen.SKODA feiert dieses Jahr sein 120-jähriges Motorsportjubiläum. 1901 startete dasUnternehmen aus Mladá Boleslav erstmals mit Motorrädern bei Langstreckenrennen,setzte aber auch im Rennsport schon bald auf vier Räder und erzielte seitdemunzählige Siege bei Berg- und Rundstreckenrennen sowie Rallyes. Zuletztdominierte SKODA die Kategorie WRC2/WRC2 Pro der FIA Rallye-Weltmeisterschaft.Anlässlich von 120 Jahren Rennsport-Tradition präsentiert SKODA Motorsport einestreng limitierte Sonderserie seines aktuell von zahlreichen Kundenteams sehrerfolgreich eingesetzten Rallye-Fahrzeugs: Der SKODA FABIA Rally2 evo Edition120 wird nur zwölf Mal gebaut. Dabei verfügt jedes Exemplar neben denwichtigsten technischen Upgrades der aktuellen 2021er-Modellgeneration überzahlreiche zusätzliche Features. Die erweiterte Serienausstattung des SKODAFABIA Rally2 evo Edition 120 umfasst unter anderem einen Satz grün lackierterMagnesiumräder sowie eine komplette Batterie von Zusatz- und Kurvenscheinwerfernmit LED-Technologie.Darüber hinaus ist in den Fahrzeugen der Sonderedition serienmäßig ein Paket mitzusätzlichem Equipment an Bord, für das SKODA Motorsport die Erfahrungen derWerksfahrer nutzte. Hierzu zählen beispielsweise Taschen oder Packnetze zumVerstauen persönlicher Ausrüstung, Werkzeugen, Ersatzteilen oder andererGegenstände. Weiteres Zubehör wie kleine Rucksäcke für Trinkwasser (Camel Bags),Behälter für Betriebsflüssigkeiten und vieles mehr komplettieren das Paket anumfangreichen Extras. Das limitierte Sondermodell kennzeichnen außerdem einexklusiver ,Edition 120'-Begrüßungsbildschirm für beide Monitore im Cockpit,