Dorothee Ritz wird Geschäftsführerin bei E.ON Energie Deutschland (FOTO)

"Ich freue mich, dass wir Dorothee Ritz für diese wichtige Position in derGeschäftsführung des deutschen E.ON Vertriebs gewinnen konnten. Mit ihrerjahrelangen Erfahrung und ihrem umfassenden Know-How zuletzt in derTechnologiebranche wird sie unser Geschäft mit frischen Ideen bereichern und denWeg in eine dezentrale und nachhaltige Energiezukunft weiter fortführen", soKarsten Wildberger, Vorstand für Kundenlösungen und Vertrieb der E.ON SE.E.ON hat in Deutschland rund 14 Millionen Kunden. Bereits zum 1. April 2021wurde Filip Thon als Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmensbestellt, der der in den Vorstand berufenen Victoria Ossadnik nachrückt.E.ON Energie Deutschland ist die Dachgesellschaft des E.ON Vertriebs inDeutschland, zu der auch die Servicegesellschaft E.ON Energie Dialog, dieEnergieanbieter E WIE EINFACH, eprimo sowie weitere regional verankerteEnergieversorgungsunternehmen gehören. Im Fokus stehen neben der zuverlässigenEnergieversorgung mit Strom und Erdgas der Ausbau an Energie-lösungen zuPhotovoltaik, Energiespeichern, Elektromobilität, Smart Metern, Energiechecksund Effizienzmaßnahmen für Privat- als auch Geschäftskunden.