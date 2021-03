Damit zeichnet sich zunächst eine kleinere Erholungsbewegung bei Apple ab, diese könnte an die Kursstände aus Mitte Februar aufwärts reichen, darüber an die Widerstandsmarke aus Ende 2020. Befeuert wird eine Aufwärtsbewegung zudem durch eine markante inverse SKS-Formation, die im heutigen Handel mit dem Kurssprung über 125,00 US-Dollar aktiviert worden ist. Eingrenzen tut aktuell jedoch der EMA 50 um 126,88 US-Dollar das Kurspotenzial auf der Oberseite.

In letzter Sekunde gedreht

Mit dem heutigen Kurssprung über 125,00 US-Dollar wurde sogar der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit Januar dieses Jahres beendet, das könnte nun weitere Gewinne an rund 130,00 und darüber in den Bereich von 132,79 US-Dollar in der Apple-Aktie bereithalten. Wer hierauf setzen möchte, kann sich beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE4YJL berufen. Abschläge unter den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 114,32 US-Dollar würden dagegen das bärische Szenario mit Zielen um 100,00 US-Dollar aktivieren.