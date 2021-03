Yseop demonstriert mit ALIX die Leistungsfähigkeit der KI-basierten Automatisierung bei der Erstellung von Finanzberichten

Yseop, ein Pionier im Bereich Natural Language Generation (NLG) und weltweit führendes Unternehmen für KI-Software, hat heute die Markteinführung von ALIX bekannt gegeben. ALIX ist eine „Immediate Discovery“-Anwendung, die zeigt, wie schnell und einfach Finanzinstitute ihr Geschäft durch intelligente Berichtsautomatisierung mit Yseops Augmented Financial Analyst-Lösung transformieren und ausbauen können.

ALIX showing the report automation results (Photo: Business Wire)

Finanzanalysten verbringen 48 % ihrer Zeit mit dem Erstellen und Aktualisieren von Berichten. Dieser Anteil sinkt auf 9 %, wenn sie den Augmented Financial Analyst von Yseop verwenden - was einen eindrucksvollen Return on Investment (ROI) darstellt.

Künstliche Intelligenz im Bereich Sprachen hat in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht. Viele Tier-1-Finanzinstitute setzen die Technologie in großem Umfang ein, um das Erstellen von Berichten zu automatisieren. Trotzdem war es bisher für viele Endanwender schwer nachzuvollziehen, welche Berichte tatsächlich ohne die Hilfe von Technologie-Experten automatisiert werden können.

Mit ALIX können Geschäftsanwender in weniger als einer Minute feststellen, welche ihrer Berichte - wie Jahresabschlüsse, Fondsperformance oder Risiko- und Compliance-Berichte - automatisiert werden können. Basierend auf dem von Yseop vortrainierten Algorithmus liefert ALIX eine sofortige Analyse des hochgeladenen Finanzberichts und identifiziert, was auf der Augmented Financial Analyst Plattform automatisiert werden kann.

ALIX ist öffentlich auf der Website von Yseop verfügbar. Klicken Sie hier, um die Anwendung zu testen.

Die leistungsstarke, branchenführende und patentierte Plattform von Yseop umfasst Natural Generation Language, Natural Language Understanding (NLU) und Machine Learning-Funktionen, um aus strukturierten Daten Erkenntnisse zu ziehen und diese in klare und qualitativ hochwertige schriftliche Berichte zu übersetzen.

Die wichtigsten Vorteile der Automatisierung von Finanzberichten sind:

Stärkung von Analysten: Analysten-Teams können sich auf wertschöpfende und strategische Aufgaben konzentrieren und können durch mehr Erkenntnisse besser informierte Entscheidungen treffen.

Kostenreduzierung: Die automatisierte Erstellung von datengesteuerten Berichten spart Zeit und Ressourcen.

Verbesserung der Genauigkeit: Das Risiko manueller menschlicher Fehler bei der Berichterstellung wird eliminiert; hohe Qualität und Genauigkeit werden standardmäßig sichergestellt.

Steigerung der Effizienz: Rationalisierung von Prozessen und schnellere Erstellung großer Mengen von Berichten bei gleichzeitiger Wahrung der Konsistenz.

Emmanuel Walckenaer, CEO von Yseop, sagt: „Wir freuen uns, mit ALIX einen Meilenstein in unserem Angebot an intelligenter End-to-End-Automatisierung auf den Markt zu bringen. Die Finanzberichterstattung ist nach wie vor eine große Belastung für große, globale Organisationen, dabei umfasst sie meist repetitive Aufgaben, die leicht automatisiert werden können. Um die Akzeptanz von KI anzukurbeln, ist es entscheidend, dass Unternehmensanwender die Vorteile erkennen und sie einsetzen können - ohne intensiven, spezialisierten technischen Support. ALIX beweist, dass intelligente Berichtsautomatisierung möglich ist - und somit der erste Schritt zur Übernahme von Lösungen wie Augmented Financial Analyst.“