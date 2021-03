BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Israel die Solidarität Deutschlands bekräftigt hinsichtlich seiner Sicherheit insbesondere mit Blick auf den Iran. "Wir teilen die Sorge um die Sicherheit Israels", sagte er am Dienstag nach einem Gespräch mit dem israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin in Berlin. "Wir teilen mit Israel das Ziel, die Entwicklung und den Erwerb von nuklearen Waffen durch den Iran auszuschließen." Deutschland teile auch die Sorge über die regionale Rolle des Iran und über sein Raketenprogramm.

Rivlin sagte, die extremen Kräfte drohten gerade die Stabilität in der Region aus dem Gleichgewicht zu bringen. An ihrer Spitze stehe der Iran. "Die internationale Gemeinschaft muss mit entschiedener Stimme und kompromisslos gemeinsam gegen die atomare Erstarkung Irans stehen." Das gelte auch für die Unterstützung des Iran für Terrororganisationen, die Israel und die Stabilität in der Region bedrohten. "Wir verlassen uns auf unsere Freunde in Europa."