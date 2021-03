Nürnberg (ots) - Im Dieselskandal hilft Volkswagen die Einrede der Verjährung

nichts. Dies hat aktuell das LG Nürnberg-Fürth mit seiner bundesweit

einzigartigen Entscheidung vom 09.03.2021, Az.: 9 0 7845/20, im Fall eines

Händlerkaufs festgestellt. Eine durch die Nürnberger Kanzlei Dr. Hoffmann &

Partner Rechtsanwälte vertretene Autobesitzerin erhielt damit trotz Verjährung

des Anspruchs nach § 826 BGB vollumfänglich Schadensersatz gemäß § 852 BGB.

"Nach unserer jetzt bestätigten Rechtsauffassung können Geschädigte daher auch

im Jahr 2021 mit guten Erfolgsaussichten klagen", halten Dr. Marcus Hoffmann und

Mirko Göpfert, Partner der im Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr.

Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg fest.



Bekanntermaßen stehen Käufern von Dieselfahrzeugen mit EA189-Motoren nach der

Entscheidung des BGH vom 25.05.2020, VI ZR 252/19, Schadensersatzansprüche gegen

VW wegen einer sittenwidrigen Schädigung zu. Damit ist die Rechtslage

grundsätzlich geklärt. Viele Betroffene, die bislang noch nichts unternommen

haben, ärgern sich und glauben, dass es jetzt zu spät sei. Dies ist jedoch ein

Irrglaube!





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte hatte im Gegensatz zu manchanderer Verbraucherschutzkanzlei seit jeher ganz entschieden die Auffassungvertreten, dass Schadensersatzansprüche bei Dieselmotoren des Typs EA189 auchheute noch durchsetzbar sind. Denn selbst falls man wie manche Gerichte einenSchadensersatzanspruch gemäß § 826 BGB als verjährt erachten wollte, folgt dieHaftung der Volkswagen AG doch jedenfalls aus § 852 Satz 1 BGB. Wer sich durcheine unerlaubte Handlung auf Kosten eines anderen bereichert, muss noch zehnJahre lang den daraus gezogenen finanziellen Vorteil zurückzahlen.Dies hat das Landgericht Nürnberg-Fürth nunmehr mir seiner aktuellenEntscheidung vom 09.03.2021, 9 O 7845/20, bestätigt. Streitgegenständlich warder berüchtigte Motor des Typs EA189. Die Klage gegen VW wurde nach Mandatierungder Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner im Jahr 2020 eingereicht, wobei es zuvorkeine verjährungshemmenden Maßnahmen gab. Insbesondere hatte sich die Klägerinnicht an der VW-Musterfeststellungsklage vor dem OLG Braunschweig beteiligt. DieVolkswagen AG erhob daher die Einrede der Verjährung.In dem Termin zur mündlichen Verhandlung wies das Gericht darauf hin, dass derKlägerin ein Schadensersatzanspruch gemäß § 852 BGB zustehen könnte. "DieAnwälte der Volkswagen AG brachten hierauf sogar ein extra in Auftrag gegebenesGutachten eine Jura-Professors in Vorlage, der schon zuvor mit einigenFachaufsätzen zu einer Haftung nach § 852 BGB als "Rohrkrepierer" Stimmungmachte. Hiermit hatten wir uns auseinanderzusetzen", berichtet der