München (ots) - Krisenzeiten sind Innovationszeiten: So hat die Corona-Pandemiedie Arbeitswelt weiter verändert und in vielen Unternehmen neue Formen derZusammenarbeit etabliert. Auch wenn Remote Working im vergangenen Jahr von einerNotlösung zur neuen Form der Zusammenarbeit avanciert ist, wird Home Office &Co. in Zukunft die Arbeit im Büro weiter nur ergänzen. Die oft fehlendeergonomische Infrastruktur am Heimarbeitspatz, fehlende Räumlichkeiten und dieGrenzen der digitalen Interaktion halten den Bedarf an Büroflächen weiterhinhoch. "Als Orte der Kommunikation, Begegnung und Kreativität bleiben Büroszentraler Anlaufpunkt für die Mitarbeiter von Unternehmen. Denn sie ermöglichenGemeinschaftsleistungen, vor allem bei komplexeren Aufgaben", erklärt MichaelSchwaiger, CEO der Schwaiger Group, die auf nachhaltige Revitalisierung vonImmobilien spezialisiert ist. Schwaiger ist jedoch überzeugt: "Der Charakter vonBüroräumen wird sich verändern: Wechselarbeitsplätze, hochwertigeBüroausstattung und die innovative Wohlfühl-Gestaltung von Arbeitsbereichen sind- durch Homeoffice ergänzt - das neue, agile Arbeitsmodell der Zukunft."Zurückgezogenheit im Homeoffice oder agiles Arbeiten im Büro: Wo lineare,hierarchische Strukturen früher die Zusammenarbeit und sogar die Architektur vonBüroräumen bestimmt haben, sind starre Arbeitsplatz-Konstrukte in Zukunft passé.Corona hat nach Beobachtungen der Schwaiger Group in vielen Unternehmen die Türzu neuen Formen der Zusammenarbeit aufgestoßen, die flexibel verschiedene Formenvon Arbeitsplatzmodellen integrieren. New Work bedeutet, dass die Büroräume derZukunft Empathie, Kreativität und Erfindergeist anschieben sollen. Ansprechendeund zugleich funktionelle Gemeinschaftsflächen werden ebenso wie individuelleArbeitsplätze an die jeweiligen Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst und durchHomeoffice-Modelle ergänzt.Multispace, Hub, Möglichkeitsraum: So sehen die Büros der Zukunft ausDamit Büros helfen, möglichst gute Arbeitsergebnisse zu erreichen und dieMitarbeiter motivieren, müssen sie laut Schwaiger eine Hub-Funktion erfüllen:Kollaborationsflächen, an denen Angestellte zusammenkommen und Rückzugsorte fürkonzentriertes Arbeiten stehen künftig verstärkt nebeneinander. Die Möblierungmuss Raum für Kreativität und Entspannung bieten, sowie ergonomisches Arbeitenermöglichen. Durch Elemente aus dem Wohnbereich wie Teppiche, Stehlampen oderSofas fühlen sich Mitarbeiter wohl, der persönliche Austausch wird gefördert.