Oi Group beginnt mit dem Verkauf der Vermögenswerte und schließt Rechenzentrumsvertrag mit der Piemonte Holding ab

SÃO PAULO, 16. März 2021 /PRNewswire/ -- Der Finanzkonzern Piemonte Holding aus Rio de Janeiro hat am vergangenen Freitag (12. März) die Übernahme von fünf Rechenzentren von Oi für einen Gesamtbetrag von 367 Millionen BRL (ca. 70 Millionen USD) abgeschlossen. Die Transaktion wurde im Zuge der Änderung des Umstrukturierungsplans des Telekommunikationsunternehmens durchgeführt, eines der größten in Lateinamerika, und stellt den ersten aus einer Reihe von Verkäufen dar, die Oi in den kommenden Jahren plant.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 367 Mio. BRL unterteilt sich eine am Freitag (12. März) getätigte Bargeldtransaktion in Höhe von 250 Mio. BRL, eine aufgeschobene Zahlung in Höhe von 75 Mio. BRL sowie Investitionen in Höhe von 42 Mio. BRL in das UPI-Rechenzentrum. Im vergangenen Jahr wurde der Erwerb des UPI-Rechenzentrums von Oi durch die Piemonte Holding in der Hauptversammlung der Gläubiger vom für die gerichtliche Rückforderung des Unternehmens zuständigen Richter und auch in einem gerichtlichen Angebot genehmigt.