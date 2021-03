Carrier Transicold schließt strategische Vereinbarung mit AddVolt ab

„Durch unsere Vereinbarung mit AddVolt machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung einer weit verbreiteten kommerziellen Einführung von elektrischen Kühlsystemen für Anhänger in ganz Europa, was letztendlich dazu beiträgt, einen gangbaren Weg für Kunden zu schaffen, um von dieselbetriebenen Einheiten auf nachhaltigere Lösungen umzusteigen", sagte Victor Calvo, Präsident, Truck Trailer International, Carrier Transicold. „Wir haben seit der Entwicklung des ersten vollelektrischen E-Drive-Systems vor zwei Jahrzehnten immer wieder Pionierarbeit in der Elektrotechnologie geleistet und sind bereit für einen weiteren Schritt nach vorn. Wir freuen uns darauf, mit AddVolt zusammenzuarbeiten, um die getestete, bahnbrechende Technologie zu liefern, die unsere Kunden wünschen."

AddVolt hat das weltweit erste Plug-in-Elektrosystem für den Transportmarkt entwickelt, das den Kraftstoffverbrauch vermeidet und die wichtigsten Emissionen wie Lärm, Partikel, Stickoxide und Kohlendioxid (CO 2 ) reduziert. Die batterieelektrische Technologie kann die Nachhaltigkeit mit reduzierten Emissionen verbessern und die Effizienz im gesamten Kühltransportsektor erhöhen.

Zu den Unterscheidungsmerkmalen des batterieelektrischen Systems von AddVolt:

Bewährte, motorunabhängige Technologie

Breite Kompatibilität mit Anhängern, LKWs, Transportern und Containern

Telematik-Konnektivität in Echtzeit für Leistungsüberwachung, Steuerung und Diagnose

Kompatibilität mit der digitalen Plattform Lynx von Carrier

Im Oktober kündigte Carrier Transicold die Vector eCool-Einheit als weltweit erstes vollständig autonomes, vollelektrisches, motorloses Kühlanhängersystem an, das in die Serienproduktion geht. Der Vector eCool nutzt modernste Energierückgewinnung und das Stromversorgungssystem von AddVolt, um die vom Anhänger erzeugte kinetische Energie in Strom umzuwandeln, der dann in einem Akkupack gespeichert wird, um das Kühlaggregat zu betreiben. Dieser Kreislauf schafft ein völlig autonomes System, das keine direkten CO 2 - oder Partikelemissionen erzeugt.