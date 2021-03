Von PSG unterstütztes Unternehmen Imaweb übernimmt Stampyt, Anbieter KI-gesteuerter Software für den Remarketing-Bereich

Die innovative und skalierbare Technologie von Stampyt unterstützt Händler und OEM bei der Digitalisierung der gesamten Kunden-Journey und ergänzt die vorhandene digitale Softwarelösungs-Suite von Imaweb. Unserer Überzeugung nach wird die europaweite Präsenz von Imaweb dabei helfen, die Technologie von Stampyt mithilfe der vorhandenen Position als Marktführer auf dem französischen Gebrauchtwagenmarkt auf dem gesamten Kontinent beschleunigt einführen zu können. Im Anschluss an die Transaktion wird CEO Alexandre Launay das Unternehmen gemeinsam mit den anderen Mitbegründern von Stampyt weiterhin leiten und die Unternehmensziele in puncto Digitalisierung der Automobilindustrie umsetzen.

„Wir freuen uns sehr, das Team von Stampyt bei Imaweb zu begrüßen“, so Patrick Prajs, CEO, und Julian Ciccale, Mitbegründer und Deputy CEO von Imaweb. „Die Technologie von Stampyt ist innovativ und ergänzt unsere bestehenden Softwarelösungen für die Automobilindustrie. Unserer Ansicht nach wird unsere kontinentale Reichweite in Kombination mit dem Produktangebot von Stampyt Händlern und OEM in ganz Europa dabei helfen, die Digitalisierung der gesamten Kunden-Journey zu beschleunigen.“