Mit einem kräftigen Anstieg begeht Hugo Boss den heutigen Handelstag. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund acht Prozent im Gewinn. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 36,61 EUR. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bis dato hatten 34,97 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Wir sehen hier also einen echten Krimi.