WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,38 Prozent auf 3176,99 Zähler. Der ATX Prime gewann 0,39 Prozent auf 11613,03 Punkte hinzu.

Konjunkturdaten aus der Eurozone und den Vereinigten Staaten fielen am Handelstag gemischt aus. Während einerseits eine Umfrage aus Deutschland des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf optimistische Anleger hinwies, die eine Aufhellung der wirtschaftlichen Situation in Deutschland sehen, fielen Industriedaten und Zahlen aus dem Einzelhandel in den USA schwächer aus als erwartet.