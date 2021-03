Hyundai feiert 30 Jahre in Deutschland mit exklusiven Sondermodellen (FOTO)

Offenbach am Main (ots) -



- i10 und i30 ab sofort als "EDITION 30" und "EDITION 30+" bestellbar

- Sondermodelle mit umfangreicher Ausstattung und attraktiven Preisvorteilen

- Hyundai i10 "EDITION 30" ab 14.900 Euro, Hyundai i30 "EDITION 30" ab 22.790

Euro



Die Hyundai Motor Deutschland GmbH feiert im Jahr 2021 ihr 30-jähriges Bestehen.





Im Jahr 1991 fiel mit dem Vertrieb des Hyundai Pony der Startschuss fürFahrzeuge des südkoreanischen Unternehmens auf dem deutschen Markt. Mittlerweileist Hyundai seit bereits mehreren Jahren die stärkste asiatische Automobilmarkein Deutschland - ein Erfolg, der auf dem anerkannt guten Design, demüberzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und der einzigartigenFünfjahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung von Hyundai basiert. Anlässlich desFirmenjubiläums und der damit verbundenen Erfolgsgeschichte bietet Hyundaiseinen Kunden umfangreich ausgestattete Sondermodelle des Hyundai i10 undHyundai i30 mit dem Namen "EDITION 30" und "EDITION 30+" an."30 Jahre in Deutschland sind ein absoluter Meilenstein für die Marke Hyundai",sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH. "Nun istes an der Zeit, uns bei den Kunden für ihr jahrelanges Vertrauen zu bedanken unddas Jubiläum entsprechend zu feiern. Mit den Sondermodellen bieten wir tolleAusstattungsmerkmale zu besonders attraktiven Konditionen."Die Jubiläums-Sondermodelle "EDITION 30" basieren auf derSelect-Ausstattungslinie und zielen auf Kunden ab, die bei ihrem Neuwagen aufeinen qualitativ hochwertigen Auftritt mit hohem Komfort und guter KonnektivitätWert legen. So verfügen alle "EDITION 30" Sondermodelle serienmäßig überLeichtmetallfelgen und dunkel getönten Scheiben ab der B-Säule als optischeAufwertungen. Im Innenraum bieten sie unter anderem einen modernenFarb-Touchscreen inklusive Apple CarPlayTM und Android AutoTM, ein beheiztesLederlenkrad sowie eine Sitzheizung vorne.Die Sondermodelle "EDITION 30+" verfügen über noch hochwertigere Ausstattung.Sie ordnen sich zwischen der Trend- und der Prime-Variante ein.Hyundai i10 Jubiläumsmodelle umfangreich ausgestattetDer Hyundai i10 "EDITION 30" bietet neben 15-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein8-Zoll-Farb-Touchscreen, eine Sitzheizung vorne, ein beheizbares Lederlenkrad,elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel mit integrierten Blinkern,dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule, LED-Tagfahrlicht,Halogen-Projektionsscheinwerfer sowie einen Kühlergrill in hochglänzendemSchwarz. Der viertürige und viersitzige Hyundai i10 "EDITION 30" ist ab 14.900Euro bestellbar und mit einem 49 kW/67 PS starken