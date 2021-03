Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Budapest und Moskau im Plus - Verluste in Warschau An den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Dienstag nur die Handelsplätze in Budapest und Moskau der insgesamt weiterhin guten Stimmung an den internationalen Kapitalmärkten angeschlossen. Im Fokus standen in der Region …