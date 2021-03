Eine kleine Nachricht von Varta, große Auswirkungen auf die Varta Aktie: Man werde am Stammsitz „in Zukunft Batteriezellen für die Elektromobilität produzieren”, teilt der Batteriehersteller aus Ellwangen am Dienstag mit und bestätigt damit einen Bericht der „WirtschaftsWoche”. „Sie könnte in Zukunft bei neuen und optimierten Antriebskonzepten zunächst vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz kommen”, so ...