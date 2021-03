AMDA energía kauft Solar-Nachführsysteme von Ideematec für 100-MW Agri-PV-Projektportfolio

Ideematec Inc., der weltweit führende Anbieter von Solar-Nachführsystemen, gab heute bekannt, dass der Projektentwickler AMDA energía (AMDA) sich für das Unternehmen als Lieferant für maßgeschneiderte Solar-Nachführsysteme (Tracker) für ein Agri-Photovaltaik-Projektportfolio mit einem Gesamtvolumen von 100 Megawatt in Frankreich entschieden hat. Die innovativen Systeme werden synergetische Lösungen für den biologischen Nutzpflanzenanbau und saubere Stromerzeugung liefern, während sie gleichzeitig den Boden schützen und Wasser einsparen und den Landwirten helfen, sich in Richtung einer emissionsarmen, intelligenten Landwirtschaft zu entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210316005954/de/