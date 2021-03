---------------------------------------------------------------------------

NanoRepro AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss um bis zu EUR 933.070,00



Marburg, 16. März 2021. Der Vorstand der NanoRepro AG (ISIN DE 0006577109; Symbol: NN6) ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 11.970.703,00 um bis zu EUR 933.070,00 auf bis zu EUR 12.903.773,00 durch Ausgabe von bis zu 933.070 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") gegen Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.

Die bis zu 933.070 Neuen Aktien werden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Der Platzierungspreis für die Neuen Aktien beträgt EUR 12,75.



Die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel (Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse) erfolgt nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.



Der Emissionserlös soll zur weiteren Stärkung des Working Capitals der NanoRepro AG, insbesondere zur Warenvorfinanzierung und zur Finanzierung der Produktion von Sars-CoV-2-Antigen Schnelltests, verwendet werden.

Wichtige Hinweise



Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

