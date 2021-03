Arbeitsbedingungen in sozialen Berufen verschlechtern sich weiter / Ergebnisse einer Online-Befragung unter Beschäftigten in der Sozialen Arbeit

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fulda (ots) - Eine Online-Befragung unter mehr als 3.000 Beschäftigten in derSozialen Arbeit zeigt: Ihre Arbeitssituation hat sich im zweiten Lockdownverschärft - durch steigende Nachfrage, zunehmende Arbeitsverdichtung,veränderte Beziehungen zu den Adressat*innen. "Die Folgen werden wir auch alsGesellschaft insgesamt spüren," sagt Studienleiter Professor Dr. Nikolaus Meyer,Professor für Profession und Professionalisierung Sozialer Arbeit an derHochschule Fulda. Auf einer digitalen Konferenz der Dienstleistungsgewerkschaftver.di zum heutigen Internationalen Tag der Sozialen Arbeit hat er dieErgebnisse der Studie vorgestellt.Im Forschungsprojekt "Soziale Arbeit macht Gesellschaft" befragte er während deszweiten Lockdowns in Kooperation mit der Gewerkschaft ver.di Beschäftigte ausunterschiedlichen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit. 3.064 Personenbeteiligten sich zwischen dem 9. November und 6. Dezember 2020 an derOnline-Erhebung. Da bis heute kein Überblick über die genaue Zahl derBeschäftigten in der Sozialen Arbeit vorhanden ist, kann die Studie zwar nichtals repräsentativ gelten. Doch die Verteilung der Teilnehmenden entspricht inetwa den bisher bekannten wissenschaftlichen Annahmen zur Personalverteilungüber die verschiedenen Handlungsfelder. Daher kann die Befragung Tendenzen zuraktuellen Situation in der Sozialen Arbeit und erste Hinweise auf möglichelangfristige Änderungen in diesem Arbeitsfeld liefern. "Die Berufsgruppe derSozialen Arbeit ist diejenige, die für die Bewältigung der Krise und derensoziale Folgen eine Schlüsselrolle einnimmt. Doch sie ist selbst stark von derKrise betroffen", betont Professor Meyer. "Die Arbeitsbedingungen in derSozialen Arbeit waren schon vor der Pandemie nicht optimal. Die Corona-Pandemiewirkt nun wie ein Brennglas."Nachdenken über StellenwechselDie Online-Befragung zeigt: Einrichtungen sind im zweiten Lockdown sowohlhäufiger geöffnet als auch von Beschränkungen der Angebote betroffen.Beschäftigte müssen daher mehr Angebote möglich machen oder mehr Adressat*innenparallel begleiten (24,8 Prozent), auch weil Kolleg*innen als Angehörige einerRisikogruppe ausfallen (18,3 Prozent) oder selbst erkrankt sind (47,2 Prozent).In der Folge verdichtet sich die eigene Arbeit und verändert sich nahezuvollständig (88,6 Prozent). 62,1 Prozent der Beschäftigten fühlen sich belastetoder sogar extrem belastet. Aus Sicht jeder zweiten befragten Personverschlechtern sich die Arbeitsbedingungen. 29,9 Prozent denken über einenStellenwechsel nach, 16,2 Prozent sogar über einen Berufswechsel.Tendenzen zur Deprofessionalisierung