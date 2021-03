Compleo erhält Großauftrag von einem großen deutschen Energieversorger für die Lieferung von Wallboxen und AC Ladesäulen

Compleo erhält Zuteilung auf Basis eines zweijährigen Rahmenvertrages | 50 Prozent sollen voraussichtlich noch in diesem Geschäftsjahr abgerufen werden | Nachfrage an Compleo-Ladelösungen steigt auch in 2021

Dortmund, 16. März 2021 - Compleo Charging Solutions AG, ein führender Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge in Deutschland und Europa, hat im Rahmen eines Ausschreibungsverfahren die Zuteilung für den Verkauf von intelligenten Wallboxen im niedrigen vierstelligen Stückzahlbereich von einem großen deutschen Energieversorger mit internationalen Strukturen erhalten. Der zweijährige Rahmenvertrag umfasst ein gesamtes Abrufvolumen im mittleren bis hohen vierstelligen Stückzahlbereich für Wallboxen, wovon bereits rund 50 Prozent voraussichtlich im Geschäftsjahr 2021 abgerufen werden. In der heutigen Zuteilung ist darüber hinaus die Lieferung von 500 AC Ladesäulen in den nächsten sechs Monate vorgesehen.



Der Lieferumfang umfasst auch Compleos neue Wallbox-Serie. Die technologisch intelligente Wandladestation "Solo" des Greentech-Pioniers Compleo kommt in Q2/2021 serienmäßig auf den Markt. Die Solo-Reihe soll unter anderem über Energieversorger, Stadtwerke und den spezialisierten Elektrofachhandel an interessierte Unternehmen mit E-Fahrzeugflotten und private Nutzer verkauft werden. Das Produkt ist Compleos Antwort auf neue Gesetze und staatliche Förderprämien für 2021, die E-Mobilität allen Interessenten möglich machen sollen. Die Nachfrage bei Energieversorgern und Stadtwerken steigt dementsprechend, was sich auch im Geschäftserfolg von Compleo widerspiegelt.