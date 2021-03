DGAP-Ad-hoc: Beaconsmind AG / Schlagwort(e): Expansion

Beaconsmind AG: Die beaconsmind AG (Euronext: MLBMD) stellt ihren internationalen Expansionsplan vor und kündigt die Eröffnung einer Zweigniederlassung im Nahen Osten an.



16.03.2021 / 19:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die beaconsmind AG (Euronext: MLBMD) stellt ihren internationalen Expansionsplan vor und kündigt die Eröffnung einer Zweigniederlassung im Nahen Osten an.



Stäfa (Zürich, Schweiz) - 16. März 2021, beaconsmind (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) der Schweizer SaaS-Provider für standortbasiertes Marketing (LBM) stellt heute ihren internationalen Expansionsplan vor, mit dem das Unternehmen ihre globalen Kunden bedienen und bis Ende 2022 mit drei neuen, internationalen Zweigniederlassungen Neukundengeschäft erschliessen wird. Das Unternehmen kündigt an, ihre Zweigniederlassung im Nahen Osten in den kommenden Monaten eröffnen zu wollen.



Das schweizerische Location-Based Marketing Unternehmen beaconsmind AG verfügt über einen internationalen Expansionsplan, mit dem das Unternehmen ihre globalen Kunden und das Neukundengeschäft bis Ende 2022 über drei neue internationale Niederlassungen im Nahen Osten, APAC (Asien-Pazifik) und USA akquirieren wird. - Der historische Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wird weiterhin als zentrales Betriebs- und Logistikbüro des Unternehmens fungieren und die europäische Geschäftsentwicklung verantworten. - Die internationalen Zweigniederlassungen konzentrieren sich auf die Geschäftsentwicklung für global agierende Kunden mit Hauptsitz in den jeweiligen Regionen: - Die Lokalisierung der Vertriebsstrategie ist erforderlich, um Kunden für die beaconsmind SaaS-Lösung vor Ort anzusprechen, da alle am Vertrieb beteiligten Entscheider in der Regel in den lokalen Hauptniederlassungen sitzen (CEO, Leiter Retail, IT-Leiter und Marketingleiter). Seite 2 ► Seite 1 von 4