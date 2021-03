Medicago und GSK beginnen Phase-3-Studie von adjuvantiertem COVID-19-Impfstoffkandidaten

Medicago, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Quebec City, Kanada, und GlaxoSmithKline (GSK) freuen sich, den Beginn der klinischen Phase-3-Studie des pflanzlichen COVID-19-Impfstoffkandidaten von Medicago in Kombination mit dem Pandemie-Adjuvans als Teil der laufenden Phase-2/3-Studie bekannt zu geben. Medicago hat auf der Grundlage der positiven Phase-2-Zwischenergebnisse die Genehmigung der kanadischen und US-amerikanischen Zulassungsbehörden erhalten, um mit der Anmeldung von gesunden Erwachsenen an dem Phase-3-Teil der Studie fortzufahren. Zeitgleich hat Medicago eine Machbarkeitsstudie eines Impfstoffkandidaten eingeleitet, um eine Lösung für die neuen COVID-19-Varianten zu finden.

Thomas Breuer, Chief Medical Officer von GSK Vaccines, sagte: „Dieses Voranrücken zur klinischen Spätphase-Studie stärkt weiter unser Vertrauen in das Potential des adjuvantierten Impfstoffkandidaten, etwas im kontinuierlichen Kampf gegen COVID-19 zu bewirken. Wir freuen uns darauf, später in diesem Jahr Ergebnisse zu teilen.“

Der pflanzliche Impfstoffkandidat von Medicago gegen COVID-19 setzt auf die Technologie coronavirusartiger Partikel (CoVLP für Coronavirus-Like-Particle), wobei der Impfstoff aus rekombinantem Spike(S)-Glycoprotein besteht, welches als virusartiges Partikel (VLPs) ausgedrückt wird und zusammen mit dem Pandemie-Adjuvans von GSK verabreicht wird. In einem Abstand von 21 Tagen werden zwei Dosen von je 3,75 Mikrogramm CoVLP verabreicht.

Der Impfstoffkandidat, gemeinsam mit dem Pandemie-Adjuvans, erhielt am 17. Februar 2021 den Fast-Track-Status der US Food and Drug Administration (FDA). Der Fast-Track-Stauts ermöglicht es der FDA, die Entwicklung und Prüfung neuer Medikamente und Impfstoffe zu beschleunigen, die schwere Erkrankungen behandeln oder verhindern sollen, und so einem unbefriedigten medizinischen Bedürfnis nachzukommen.

„Die Entscheidung der FDA, dem Impfstoffkandidaten von Medicago den Fast-Track-Status zu geben, wird uns helfen, unsere Bemühungen zu verstärken, den ersten pflanzlichen COVID-19-Impfstoff auf den Markt zu bringen, vorbehaltlich des Erhalts einer Zulassung“, sagte Carolyn Finkle, Chief Operating Officer von Medicago. „Wir sind der FDA dankbar und freuen uns, unsere Arbeit mit ihr mit fortschreitender Arbeit in unseren klinischen Studien, bei dem geplanten Antrag für eine Notfallzulassung sowie einem letztlichen Vorgang eines Impfstoffzulassungsantrags fortzusetzen.“